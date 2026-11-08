Ana Brnabić sazvala konstitutivnu sjednicu skupštine Srbije

"Republička izborna komisija je 5. novembra donela ukupan izveštaj o rezultatima izbora, a 6. novembra i izveštaj o mandatima, koji je dostavljen Skupštini, čime su ispunjeni uslovi za održavanje sednice novog saziva", rekla je na konferenciji za medije u Skupštini Srbije Brnabićeva, koja je i vršilac dužnosti predsjednika Srbije.

Ona je navela da će prva sjednica novog saziva parlamenta početi u 10.00 časova potvrđivanjem mandata poslanika.

Brnabićeva je dodala da će na dnevnom redu biti šest tačaka, među kojima i imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tijela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

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"Do izbora novog predsednika sednicom će predsedavati najstariji poslanik, a to je profesor Stojan Radenović", rekla je Brnabićeva, prenosi Srna.