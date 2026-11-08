Potraga za nestalom osobom na Bovanskom jezeru

Autor:ATV redakcija
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Ronioci Žandarmerije tragaju za utopljenom osobom na Bovanskom jezeru u istočnoj Srbiji.
Potragu vrši Ronilačka jedinica Žandarmerije.
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Bovansko jezero nalazi se u podnožju planine Rtanj, između Aleksinca i Sokobanje, u dolini reke Moravice.
(RTS)
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