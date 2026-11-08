Potraga za nestalom osobom na Bovanskom jezeru

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: Pixabay

Ronioci Žandarmerije tragaju za utopljenom osobom na Bovanskom jezeru u istočnoj Srbiji.

Potragu vrši Ronilačka jedinica Žandarmerije. Srbija Teška saobraćajka: Autom se zakucao u drvo, suvozač proletio kroz šoferšajbnu Bovansko jezero nalazi se u podnožju planine Rtanj, između Aleksinca i Sokobanje, u dolini reke Moravice. (RTS)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.