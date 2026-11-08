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Potraga za nestalom osobom na Bovanskom jezeru

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АТВ редакција
08.11.2026 08:59

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Potraga za nestalom osobom na Bovanskom jezeru
Foto: Pixabay

Ronioci Žandarmerije tragaju za utopljenom osobom na Bovanskom jezeru u istočnoj Srbiji.

Potragu vrši Ronilačka jedinica Žandarmerije.

Полиција Србија

Srbija

Teška saobraćajka: Autom se zakucao u drvo, suvozač proletio kroz šoferšajbnu

Bovansko jezero nalazi se u podnožju planine Rtanj, između Aleksinca i Sokobanje, u dolini reke Moravice.

(RTS)

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