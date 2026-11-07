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Bekerat saopštio da odlazi iz Srbije: Ko dolazi na njegovu poziciju?

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07.11.2026 17:22

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Andreas fon Bekerat, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji
Foto: Printscreen/X

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat saopštio je danas da poslije 15 mjeseci odlazi iz Srbije.

"Odlazim sa dubokim poštovanjem i snažnom vjerom u vašu evropsku budućnost", napisao je fon Bekerat u objavi na mreži Iks.

On je novoj vlasti poželio uspjeh u reformi institucija i izgradnji države koja je "sve jača, pravednija i bliža budućnosti kao dio Evropske unije" i poručio da je EU spremna da podrži Srbiju na svakom koraku.

Fon Bekerat napušta dužnost šefa Delegacije EU u Srbiji nakon što ga je vlada Švedske 28. avgusta imenovala za generalnog direktora nove švedske spoljne obavještajne službe UND.

On će na novu funkciju stupiti 1. januara.

Dužnost otpravnika poslova Delegacije Evorpske unije u Srbiji preuzeće Džulijan Vasalo, do imenovanja novog šefa Delegacije, nakon odlaska Andreasa fon Bekerata sa te funkcije, saopštila je danas Evropska kuća.

Kako se navodi, Vasalo je iskusni diplomata Evropske unije sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti spoljnih odnosa i diplomatske službe.

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Tagovi :

Andreas fon Bekerat

Srbija

Evropska unija

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