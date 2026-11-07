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Pojačane policijske kontrole: Oglasio se MUP Srbije

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АТВ редакција
07.11.2026 15:19

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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova sprovode pojačane kontrole putničkih vozova i željezničkih stanica širom zemlje, u okviru međunarodne akcije organizacije RAILPOL, koja je usmjerena na unaprijeđenje bezbjednosti željezničkog saobraćaja.
Foto: Instagram/mupsrbije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova sprovode pojačane kontrole putničkih vozova i željezničkih stanica širom zemlje, u okviru međunarodne akcije organizacije RAILPOL, koja je usmjerena na unaprijeđenje bezbjednosti željezničkog saobraćaja.

Kako je saopšteno, policijski službenici kontrolišu putnike, njihov prtljag, ali i druga mjesta u željezničkom sistemu, sa ciljem pronalaženja osoba i predmeta za kojima se traga, kao i sprječavanja i otkrivanja različitih oblika kriminaliteta.

Poseban akcenat tokom ovih aktivnosti stavljen je na otkrivanje krivičnih djela i prekršaja, kao i na pravovremeno reagovanje u situacijama koje bi mogle da ugroze bezbjednost putnika i drugih učesnika u željezničkom saobraćaju.

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Akcija RAILPOL se sprovodi u okviru međunarodne saradnje policijskih službi okupljenih u organizaciji RAILPOL, čiji je cilj unaprijeđenje bezbjednosti na željeznici kroz zajedničke aktivnosti, razmjenu iskustava i koordinisane kontrole.

Pojačanim prisustvom policije na željezničkim stanicama i u vozovima nastoji se da se poveća nivo bezbjednosti, spriječe protivpravna ponašanja i omogući sigurnije putovanje svim građanima koji koriste željeznički prevoz.

(Telegraf)

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MUP Srbije

Policija

policijska kontrola

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