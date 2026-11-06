Potresne riječi razredne Jakova (19) koji je tragično stradao na Triglavu

Čačak i Preljina zavijeni su u crno nakon vijesti o tragičnoj smrti mladog Jakova Vučetića na Triglavu u Sloveniji. Svi su se nadali da će mladić biti pronađen živ, uzdajući se u njegovu mladost, snagu i volju za životom.

Vijest o tragičnom kraju potrage potresla je njegovu porodicu, prijatelje, nekadašnje školske drugove i mještane Preljine.

Posebno potresne riječi uputila je Jakovljeva razredna, koja se oglasila nakon vijesti o njegovoj smrti. Govoreći o mladiću kojeg je poznavala još od školskih dana, nije mogla da sakrije tugu i suze zbog prerano ugašenog života.

"Svi su zanijemili, svi su u grču, svi su u suzama"

"Ja sam njegova razredna. Znamo to dijete odmalena. Bio je snažan, dobar, vjerovao je u sebe. Ali sada, šta se dogodilo na Triglavu, nije ni on vjerovao da to može njemu da se dogodi. Ne možemo njega osuditi da je on kriv za to. Bolje da kažemo da su krivi vremenski uslovi, koje nije očekivao i nije vjerovao da mogu biti takvi u tom momentu. Ni sam nije bio svjestan da je tako nešto moglo da se dogodi. Inače, mještane Preljine, sve naše komšije, svu d‌jecu, ova vijest je strašno pogodila. Svi su zanijemili, svi su u grču, svi su u suzama. Šta da kažem, znamo to dijete odmalena, tuga je stvarno velika", rekla je za Draginja Radovanović, njegova bivša razredna i nastavnica hemije.

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Jakov se posljednji put javio Gorskoj službi spasavanja u ned‌jelju oko 19 časova, sa visine od približno 1.900 metara, kada je prijavio da mu je baterija telefona pri kraju i poslao svoje koordinate. Nakon toga komunikacija je prekinuta.

Jakovljev otac Nikola, inače paroh crkve u Preljini, zahvalio je svim Čačanima, ali i građanima čitave Srbije i regiona koji su se molili da njegov sin bude pronađen živ. Zahvalio je i svim spasilačkim ekipama koje su tragale za nestalim mladićem.

"Mi smo molili da se on spase na jedan način, Gospod ga je spasio na drugi način. Mi sa tim moramo da se pomirimo i, koliko god da je teško, moramo naći snage da se izborimo sa ovim bolom koji nas je našao. Hvala svima koji su u ovom trenutku našli snage da izraze saučešće, a najviše hvala bratstvu Hrama Svetog Kirila i Metodija koji su ovd‌je u Ljubljani sve vrijeme sa nama i čiji smo gosti čekajući da preuzmemo tijelo našeg sina", rekao je Nikola za Kurir.

On je dodao da će obdukcija njegovog sina biti obavljena u Ljubljani i da će nakon toga znati kada se vraća u Srbiju, piše Blic.