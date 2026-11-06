Narodna banka Srbije: Pratimo rad BPŠ, banka solventna, izvršava obaveze

Banka Poštanska štedionica je solventna, pokazatelj adekvatnosti kapitala se nalazi iznad regulatorno propisanih minimuma, uredno izvršava sve obaveze prema klijentima, a penzije i druga primanja iz budžeta Srbije isplaćuju se i isplaćivaće se u redovnim rokovima, saopštila je danas Narodna banka Srbije.

Iz NBS navode da centralna banka u okviru zakonom utvrđenih nadležnosti, kontinuirano prati poslovanje svih banaka u Srbiji, uključujući i Banku Poštanska štedionica a.d. Beograd koja je u većinskom vlasništvu države.

U saopštenju se naglašava da je u strukturi aktive značajno učešće likvidne aktive, odnosno gotovine, sredstava na računima banke i hartija od vrijednosti Republike Srbije, da banka posluje profitabilno i ostvaruje pozitivne finansijske rezultate.

Dodatno, NBS svakodnevno i neposredno nadzire poslovanje Banke Poštanske štedionice sa posebnom pažnjom na dnevno praćenje svih relevantnih pokazatelja poslovanja, kao i provjeru ispunjenosti propisanih regulatornih i supervizorskih zahtjeva, ističu iz NBS.

Dodaju da NBS preduzetim mjerama garantuje sigurnost poslovanja s građanima i privredom i ubuduće će, u okviru svojih zakonskih ovlašćenja, nastaviti da prati poslovanje Banke Poštanske štedionice i da preduzima odgovarajuće mjere, u cilju očuvanja stabilnosti banke i finansijskog sistema u cjelini, kao i zaštite interesa deponenata i drugih korisnika finansijskih usluga.