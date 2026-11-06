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Teška saobraćajna nesreća na auto-putu: Kamion prevrnut, jabuke svuda rasute

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АТВ редакција
06.11.2026 21:06

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Prevrnut kamion na auto-putu, jabuke se rasule po putu.
Foto: indeksonline.rs/Instagram/Screenshot

Na auto-putu "Miloš Veliki", u smjeru ka Čačku, oko 19.40 časova dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali teretno vozilo i nekoliko putničkih automobila.

Tom prilikom kamion se prevrnuo, a na kolovozu su u dužini od nekoliko stotina metara rasute jabuke, što znatno otežava odvijanje saobraćaja na ovoj dionici, prenosi Indeksonline.rs na Instagram kanalu.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li ima povrijeđenih lica, kao ni o stepenu eventualnih povreda. Nadležne službe su na terenu radi uviđaja i raščišćavanja puta.

Vozačima se savjetuje maksimalan oprez, strpljenje i prilagođavanje vožnje uslovima na putu.

Kako su u 19.20 saopštili "Putevi Srbije", na petlji Ljig – tunel Brančić, ka Čačku, obustavljen je saobraćaj zbog prevrnutog teretnog motornog vozila. Saobraćaj u smjeru ka Ljigu se odvija usporeno.

Javnost će biti blagovremeno obaviještena o normalizaciji saobraćaja, navodi se.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Autoput

prevrnuo se kamion

Jabuke

nezgoda

Policija

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