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Alta grupa kažnjena sa 2,1 milion evra

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АТВ редакција
06.11.2026 18:55

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Alta banka
Foto: TANjUG/ k1info/Vladimir Ristić

Narodna banka Srbije saopštila je da je utvrdila ozbiljne i višestruke nezakonitosti u poslovanju Alta grupe D.O.O. Beograd, kojoj je zbog toga oduzela dozvolu za obavljanje mjenjačkih poslova i izrekla novčane kazne od ukupno 250.000.000 dinara (2.125.850 evra).

Iz NBS poručuju da je tim stručnjaka Sektora za devizne poslove i kreditne odnose sa inostranstvom sproveo višednevnu, intenzivnu i sveobuhvatnu kontrolu zakonitosti poslovanja ovog ovlaštenog mjenjača.

"Utvrđene su ozbiljne nepravilnosti i nezakonitosti koje predstavljaju kršenje Zakona o deviznom poslovanju i pripadajućih podzakonskih propisa, kao i flagrantno kršenje propisa iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma", navodi se u saopštenju NBS-a.

Игор Жмирић

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NBS je, kako se navodi, imajući u vidu težinu, obim i karakter utvrđenih nepravilnosti, preduzela najstrožu mjeru iz svoje nadležnosti, a to je oduzimanje ovlaštenja za obavljanje mjenjačkih poslova.

Odluka je donesena rješenjem guvernera Narodne banke Srbije Jorgovanke Tabaković, uz izricanje novčanih kazni u ukupnom iznosu višem od dva miliona evra.

(SRNA)

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Tagovi :

Alta banka

Kazna

Srbija

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