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Komandant SAJ-a Igor Žmirić privremeno udaljen iz službe

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АТВ редакција
06.11.2026 18:32

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Komandant Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Igor Žmirić privremeno je udaljen sa rada nakon što mu je Prvi osnovni sud u Beogradu 6. novembra odredio pritvor, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).
Foto: TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije donijelo je rješenje o privremenom udaljenju iz službe komandanta Specijalne antiterorističke jedinice Igora Žmirića.

Rješenje je doneseno na osnovu Zakona o policiji nakon što je Prvi osnovni sud u Beogradu danas odredio pritvor Žmiriću, saopšteno je iz MUP-a.

Iz Ministarstva su poručili da će rukovođenje SAJ-om preuzeti zamjenik komandanta.

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Žmiriću i osmorici sadašnjih i bivših pripadnika Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata određen je pritvor do 30 dana zbog sumnje da su u noći između 24. i 25. avgusta prošle godine u garaži zgrade Vlade Srbije zlostavljali i mučili više osoba.

(SRNA)

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MUP Srbije

Igor Žmirić

SAJ Srbija

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