Komandant SAJ-a Igor Žmirić privremeno udaljen iz službe

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije donijelo je rješenje o privremenom udaljenju iz službe komandanta Specijalne antiterorističke jedinice Igora Žmirića.

Rješenje je doneseno na osnovu Zakona o policiji nakon što je Prvi osnovni sud u Beogradu danas odredio pritvor Žmiriću, saopšteno je iz MUP-a.

Iz Ministarstva su poručili da će rukovođenje SAJ-om preuzeti zamjenik komandanta.

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Žmiriću i osmorici sadašnjih i bivših pripadnika Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata određen je pritvor do 30 dana zbog sumnje da su u noći između 24. i 25. avgusta prošle godine u garaži zgrade Vlade Srbije zlostavljali i mučili više osoba.

(SRNA)