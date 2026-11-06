Fatalna Mirnesa, poznata po krađi miliona, ponovo u centru pažnje: Evo šta sada radi

Mirnesa S, poznatija kao Miki, koja je prije četiri godine ukrala 1,25 miliona evra iz kompanije za transport novca u njemačkom Štutgartu, ponovo je u centru pažnje javnosti.

Nakon odslužene zatvorske kazne vratila se životu na slobodi, a posljednjih mjeseci pažnju privlači i svojim pojavljivanjem na društvenim mrežama.

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Slučaj koji je svojevremeno izazvao veliku pažnju u Njemačkoj, ali i u Bosni i Hercegovini, dogodio se 14. oktobra 2022. godine. Mirnesa, porijeklom iz Busovače, tada je iz kompanije u kojoj je radila iznijela čak 1,25 miliona evra. Novac je stavila u sportsku torbu, prekrila ručnicima i napustila radno mjesto.

Nakon krađe pobjegla je iz Njemačke, zbog čega je pokrenuta međunarodna potraga. Njemačka policija čak je ponudila nagradu od 37.500 evra za informacije koje bi dovele do njenog pronalaska.

Početkom 2023. godine Mirnesa se dobrovoljno predala njemačkim vlastima, a u julu iste godine osuđena je na tri godine zatvora. Na slobodu je izašla početkom 2025. godine, nakon što je odslužila dio kazne.

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Tokom sudskog postupka tvrdila je da je cijelu krađu osmislio njen tadašnji partner Robert S, koji ju je nagovorio da učestvuje u ovom krivičnom djelu. Prema njenim tvrdnjama, od ukradenih 1,25 miliona evra pripalo joj je svega 20.000 evra. Robert je, sa druge strane, odbacivao njene optužbe i tvrdio da je imao samo ulogu vozača.

Sudski epilog za njenog bivšeg partnera uslijedio je 9. februara 2026. godine. Zemaljski sud u Štutgartu osudio je Roberta na tri godine i devet mjeseci zatvora zbog učešća u krađi. Naloženo je i oduzimanje imovinske koristi u iznosu od 1,25 miliona evra, ali ni tokom postupka nije utvrđeno gdje se novac nalazi. Presuda u trenutku objave nije bila pravosnažna.

Mirnesa se u januaru 2026. godine pojavila i kao svjedok na suđenju bivšem partneru. Tom prilikom je za njemački SVR kazala da mora krenuti ispočetka, da ima zdravstvenih problema te da trenutno živi od naknade tokom bolovanja.

Ipak, posljednjih mjeseci pažnju privlači iz sasvim drugačijih razloga. Na društvenim mrežama pojavljuje se u humorističnim videima s bh. influenserom Sermedom Maktoufom, što je izazvalo nove reakcije javnosti.

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Iako su i Mirnesa i njen bivši partner osuđeni, najveća misterija ovog slučaja i dalje nije riješena. Više od milion evra nikada nije pronađeno, a njemačko pravosuđe nije uspjelo utvrditi ko danas raspolaže ukradenim novcem, prenosi "Crna Hronika".