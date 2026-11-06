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Jovana Jeremić se oglasila usred otkaza na Pinku

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АТВ редакција
06.11.2026 17:14

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Jovana Jeremić stiže na gostovanje u emisiju, a veliki dekolte pokazuje silikone koje je ugradila.
Foto: jeremicjovana/Instagram/Screenshot

Vlasnik televizije "Pink" Željko Mitrović prethodnih dana našao se u centru medijske pažnje kada je podijelio masovne otkaze.

U jeku priča o emisijama na ružičastoj televiziji i novim voditeljima, ali i onima koji su suspendovani, oglasila se Jovana Jeremić i progovorila o svojoj emisiji.

Naime, Jovana Jeremić oglasila se nakon treninga i otkrila da ide da snima svoju emisiju.

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"A poslije fantastičnog treninga gdje smo stabilno i snažno odradili svoje vježbe, istim tim intenzitetom i istom energijom, snažnom i stabilnom, pripremamo najgledanije jutro u Srbiji i regionu i vikend dominaciju jer će, kao i prošlog vikenda, svi gledati u nas. Svjesni toga idemo u nove radne pobjede", poručila je ona u snimku.

"150 ljudi je ostalo bez posla"

Podsjetimo, Željko Mitrović je prije samo nekoliko dana na svom Instagramu otkrio da će nakon raspuštanja ansambla teatra uslijediti i drugi otkazi:

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"Jedan od najtežih dana u mom životu, pun emocija, ljubavi, topline i razumijevanja, raspustio sam sve ansamble u Teatru Odeon, 150 ljudi je ostalo bez posla, otprilike u cijelom sistemu moraću da otpustim oko hiljadu ljudi, zapravo iz desetak kompanija koje još nisu stigle do 'zelene grane'. Vidimo se, dragi prijatelji, u nekim boljim vremenima! Voli vas vaš Žeks", napisao je Željko, prenosi "Blic".

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Tagovi :

Jovana Jeremić

Željko Mitrović

Pink Televizija

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