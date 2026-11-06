Mina Kostić se javno obratila Kasperu

Pjevačica Mina Kostić ponovo je privukla veliku pažnju javnosti nakon što je na svom Instagram profilu podijelila izuzetno emotivan trenutak. Ona se putem Instagram storija javno obratila partneru Manetu Ćuruviji zvanom Kasper i posvetila mu romantične riječi.

Naime, Mina Kostić je objavila emotivnu crno-bijelu fotografiju para u čvrstom zagrljaju, preko koje je ispisala dirljivu poruku:

"Znaš ja tebe uvijek volim ali moraš da znaš da ima i onih trenutka kada te i od toga volim više.... Moje srce.“

Uz označavanje njegovog profila, pjevačica je na dnu objave ostavila i niz belih srca uz jasnu poruku ispisanu velikim slovima: „LjUBAVI. VOLIM TE“.

Ova javna izjava ljubavi jasno pokazuje da Mina ne skriva svoja osjećanja, te da u potpunosti uživa u emotivnom zanosu.

Ovako je govorila o liječenju u "Lazi"

Pjevačica Mina Kostić je primljena na kliniku za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ krajem maja 2026. godine, a iz bolnice je izašla 23. juna 2026. godine nakon skoro mjesec dana liječenja. Ona je sada, nekoliko mjjeseci kasnije, progovorila o tom periodu koji je bio izuzetno težak za nju.

"Nikad bolje sam, odlično, oživjela sam. Kasperu je bilo teško, pogotovo što je putovao iz Amerike da bude pored mene. On je jedva čekao svakog dana da bude pola dva da dođe u bolnicu, podnio je to stojički. Kad se to desilo on je sutradan došao. Dešava se to, prevazišla sam sve to. Moje godine, imam 51 godinu, ta menopauza, pa me je sve sastavilo. Kćerka je znala da je sve okej, zna ona da je mama jaka, viđale smo se. Kasper mi je stalno prenosio, bio je uz mene, bude po dva sata i preko toga. Želim da se zahvalim svim ljudima koji su bili uz mene, ne bih željela nikome da se desi, živimo u stresnom vremenu", započela je Mina u "Premijeri".

(Blic)