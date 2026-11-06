Glumica Pamela Anderson biće jedna od specijalnih gošći ovogodišnjeg Filmskog festivala u Torinu, gdje će joj biti uručena prestižna nagrada „Stela dela Mole“ (Stella della Mole), namijenjena ličnostima koje su dale značajan doprinos svjetskoj kinematografiji.

Priznanje stiže u periodu njenog novog profesionalnog uspona, tokom kojeg je pokazala i drugačiju stranu svog glumačkog talenta.

Posebnu pažnju privukla je u filmu „D Last Sksovgirl“, u režiji Đije Kopole (Gia Coppola), u kojem je ostvarila zapaženu glavnu ulogu. Za ovu izvedbu nominovana je za Zlatni globus u kategoriji najbolje glumice, a dobila je i niz drugih priznanja.

Prošlog ljeta vratila se na veliko platno i u filmu „Goli pištolj“, u kojem je glumila uz Lijama Nisona (Liam Neeson). Njena uloga naišla je na pozitivne reakcije kritike, a magazin „Indivajer“ (IndieWire) uvrstio ju je među najbolje glumačke izvedbe 2025. godine.

Umjetnički direktor festivala Đulio Base (Giulio Base) posebno je istakao njenu transformaciju i sposobnost da publiku iznenadi glumačkom dubinom.

„Mislili smo da znamo sve o njoj, a ipak, u filmu 'D Last Sksovgirl' svaki njen pokret otkriva dubinu glume koja je istovremeno dirljiva i iznenađujuća“, poručio je Base.

Dodao je da nagrada slavi njen talenat i hrabrost da vlastitu životnu priču nastavi pisati, čak i onda kada je svijet mislio da je njen kraj već ispisan.

Filmski festival u Torinu biće održan od 24. novembra do 2. decembra, a organizuje ga italijanski Nacionalni muzej filma.

(Avaz)