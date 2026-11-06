Mina Kostić optužena za krađu u tržnom centru? Pjevačica se hitno oglasila

Pjevačica Mina Kostić našla se u neprijatnoj situaciji zbog navodne krađe u jednoj popularnoj prodavnici u tržnom centru u Beogradu.

Kako prenosi Kurir, obezbjeđenje je pozvalo policiju, koja je ubrzo izašla na lice mjesta.

Prema navodima izvora, Mina je istakla da ne zna da li je garderoba koju nije platila slučajno ili namjerno završila u rancu koji je ponijela sa sobom prilikom izlaska iz radnje.

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Pjevačica se sada oglasila i istakla da je u šoku zbog vijesti koje su se pojavile.

"Molim vas, nemojte to da pišete. To je glupost jedna. Nije istina, ne", rekla je za Blic.