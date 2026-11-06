Logo

Mina Kostić optužena za krađu u tržnom centru? Pjevačica se hitno oglasila

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
06.11.2026 20:48

Komentari:

0
pjevačica Mina Kostić
Foto: YouTube/printscreen

Pjevačica Mina Kostić našla se u neprijatnoj situaciji zbog navodne krađe u jednoj popularnoj prodavnici u tržnom centru u Beogradu.

Kako prenosi Kurir, obezbjeđenje je pozvalo policiju, koja je ubrzo izašla na lice mjesta.

Prema navodima izvora, Mina je istakla da ne zna da li je garderoba koju nije platila slučajno ili namjerno završila u rancu koji je ponijela sa sobom prilikom izlaska iz radnje.

Лото / Лутрија

Društvo

Srce zastalo kod više igrača: Izvučeni Loto brojevi u 89. kolu

Pjevačica se sada oglasila i istakla da je u šoku zbog vijesti koje su se pojavile.

"Molim vas, nemojte to da pišete. To je glupost jedna. Nije istina, ne", rekla je za Blic.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Mina Kostić

Pjevačica

Krađa

Komentari (0)

Više iz rubrike

Pjevačica Rada Manojlović

Scena

Rada Manojlović o najtežem periodu života: "Umrla mi je na rukama"

4 h

0
Jovana Jeremić stiže na gostovanje u emisiju, a veliki dekolte pokazuje silikone koje je ugradila.

Scena

Jovana Jeremić se oglasila usred otkaza na Pinku

4 h

0
Pamela Anderson dobija veliko priznanje

Scena

Pamela Anderson dobija veliko priznanje

8 h

0
Mina Kostić i dečko Bane Ćuruvija poznatiji kao Kasper

Scena

Mina Kostić se javno obratila Kasperu

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima