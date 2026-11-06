Rada Manojlović rano je ostala bez majke Mirjane, koja joj je preminula na rukama kada je imala samo 19 godina.

Pjevačica je iskreno govorila o nenadoknadivom gubitku, ali i o tome kako su ona i njena sestra Maja reagovale kada je njihov otac nakon godinu dana u kuću doveo drugu ženu.

Rada Manojlović nikada nije skrivala bol zbog preranog odlaska majke, a u emisijama je često plakala kada bi govorila o njoj. Ipak, morala je da pronađe način da nastavi život.

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O najtežem trenutku i svakodnevnoj uspomeni na majku, pjevačica je ispričala:

"Umrla mi je na rukama. Tu bol sam potisnula duboko u sebi da bih mogla da nastavim da živim i funkcionišem. Trudim se da ne razmišljam o tom gubitku, ali se svakog se dana sjetim moje Mirjane".

Njena sestra Maja imala je samo 17 godina kada im je majka preminula i bila je izuzetno vezana za nju. Dok je Rada u to vrijeme već zarađivala i borila se, njihov otac je poslije godinu dana odlučio da u dom dovede drugu ženu, Suzanu.

Pjevačica je opisala početni otpor i kasnija osjećanja prema očevoj novoj partnerki:

"Sestra je imala 17 godina kada nam je mama preminula. Ona je bila veoma vezana za nju, a ja sam više bila tatina kćerka. Do 17. godine nije mogla da zaspi bez mame. Kao da joj je dio srca i tela otišao sa njom. Tad sam već zarađivala, borila se… Otac jeste bio tu, ali on je poslije godinu dana doveo drugu ženu u kuću, tako da je njemu bilo lijepo", ispričala je ona tada pa dodala:

"Bila sam jako ljuta, o tome sam i otvoreno pričala. Imali smo taj period odbacivanja, odbijanja… Ali, Suzana nikad nije insistirala da je zovemo majkom, niti se postavila kao autoritet. Uvijek je bila drugarica i vremenom smo je tako prihvatile. Trebalo nam je dvije, tri godine da shvatimo da je ona tu iz ljubavi prema tati, iz najbolje namjere".

(Grandtv)