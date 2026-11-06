Vučić najavio promjene u SNS i ''Bijelu knjigu terora''

Aleksandar Vučić izjavio je danas, na radnom sastanku sa predstavnicima gradskih i opštinskih odbora SNS u Vojvodini, da stranku očekuju značajne kadrovske promjene na vanrednoj skupštini zakazanoj za 13. decembar.

"Ono što se našeg posla tiče, 13. decembra je naša skupština. Mi moramo sebe, naravno, da mijenjamo. Da se držimo naše politike, sebe da mijenjamo. Prvo da podmladimo ljude, ne možemo ljude da podmladimo, nego stranku da podmladimo. Stranku da podmladimo, da izaberemo Glavni odbor u kojem će da bude 500 potpuno novih ljudi", izjavio je Vučić.

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On je pozvao članove stranke da učestvuju u predlaganju novih kadrova, bez međusobne zavisti i ljubomore.

"Hoću da učestvujete u tome bez imalo zavisti i ljubomore, da pronađete one ljude koji su se trudili, pokazali i dokazali u teškim vremenima, a to je prije svega u ovih 12 dana, koji su pokazali da su odani i lojalni stranci i idejama za koje se borimo", rekao je Vučić.

Naglasio je da prilikom izbora novih članova rukovodstva treba voditi računa i o ljudima koji su bili aktivni u stranci prije 2012. godine.

"Naravno, i one od prije 2012. godine, zato što su i to bili borci koji su imali ideale, a koji su sklanjani", naveo je Vučić.

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On je rekao da očekuje intenziviranje stranačkih aktivnosti uoči vanredne skupštine SNS, zakazane za 13. decembar.

"Hoću najveću aktivnost i hoću da pozovete kompletno članstvo. Neki će doći, neki su uplašeni, neće. Kada vide, poslije tri-četiri sastanka, da razgovarate, da se dogovarate, da pravite planove, vratiće se mnogi", naveo je Vučić.

Takođe, on je najavio i organizovanje razgovora sa građanima, postavljanje stranačkih štandova i održavanje tribina.

"Istovremeno dogovarajte na tim sastancima razgovore sa narodom. Slobodno sa našim štandovima, slobodno sa našim materijalima, štampaćemo materijale, štampaćemo Belu knjigu terora koju sprovodi 'Studentska lista' od prvog dana dolaska na vlast", rekao je Vučić.