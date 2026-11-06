Dojave o bombama na više televizija: "Eksplodiraće za 45 minuta, sat otkucava"

Poslije serije lažnih dojava o postavljenim bombama u avionima na letovima širom Evrope na red su došle televizijske stanice.

Dojave o bombama uz upozorenje "sat otkucava" poslate su televizijskim stanicama širom kontinenta, zbog čega su sprovedene evakuacije, a emitovanje programa prekinuto.

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Upozorenja su poslata irskom javnom servisu RTE, britanskom Skaj, bugarskoj privatnoj stanici Nova TV i drugima, saopštile su te kompanije.

Ni na jednoj lokaciji nije pronađena bomba. Uzbune su uslijedile nakon niza lažnih dojava o bombama koje su proteklih dana poremetile putničke letove od Srbije i Finske do Španije i šire, izazivajući preusmjeravanja letova, prisilna slijetanja i bezbjednosne preglede, iako eksploziv nije pronađen.

Upozorenja dolaze i u trenutku sve veće napetosti zbog hakerskih prevara posljednjih nedjelja, uključujući sajbernapade na velike trgovinske lance, gdje je pokvareno na hiljade tona hrane u frižiderima.

"Želimo da cijeli svijet čuje za nas, zbog čega je jedan od naših operativaca postavio eksplozivnu napravu u vašoj zgradi", navodi se u jednoj od poruka koje su u petak primili Nova i RTE. "Eksplodiraće za 45 minuta. Sat otkucava".

Za sada nije poznato ko stoji iza serije lažnih dojava. Poruke poslate RTE i Novi potpisane su imenom Mihail Andropov, uz poruku u kojoj autor navodi da je jedan od vođa grupe odgovorne za ovonedjeljne lažne dojave u avionima.

"Ali ovo je tek početak. Ono što se dogodilo ove nedjelje samo je mali dio onoga što Evropu čeka u bliskoj budućnosti", dodaje se u poruci.

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Navodni autor ima isto prezime kao Jurij Andropov, bivši generalni sekretar Komunističke partije Sovjetskog Saveza. Naslov "PORUKA ZAPADU" aludira na naslov biografije Andropova pod nazivom "Novi izazov Zapadu".

Nije razjašnjeno da li se radi o znaku ruske umiješanosti ili o pokušaju prebacivanja krivice na Moskvu.

Irski premijer Mihael Martin izjavio je da bezbjednosne agencije u Evropi još nisu utvrdile da li prijetnje potiču od pojedinaca ili su dio koordinisanog napada.

(Telegraf.rs)