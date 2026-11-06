Avion se srušio i zapalio na auto-putu: Ima poginulih

Prema posljednjim informacijama dvije osobe poginule su u padu malog aviona u Njemačkoj, koji se srušio na auto-putu A2 između Burga i Krinberga, na sjeveroistoku zemlje, saopšteno je iz policije.

"Avion se zapalio tokom pada. Prema trenutnim informacijama, spasioci su pronašli dvie mrtve osobe u avionu", rekao je za "Bild" portparol lokalne policije Stefan Brodtruk.

Uzrok i okolnosti nesreće, koja se dogodila neposredno prije 15 sati u saveznoj državi Saksonija-Anhalt, još su predmet istrage.

At least two dead as plane crashes onto German motorway and bursts into flames https://t.co/8KIzzR6Obu https://t.co/wTuAn8D6gK — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) November 6, 2026

Policijska i spasilačka akcija trajala je nekoliko sati a auto-put u pravcu Hanovera je za to vrijeme bio zatvoren.

Prema portalu "Flightradar", avion koji se srušio bio je dvosjed registrovan na klub vazduhoplovnih sportova u Kropu, a poletio je sa njihovog aerodroma u Šlezvigu u 12.33 sati.

(Telegraf.rs)