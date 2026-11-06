Logo

Avion se srušio i zapalio na auto-putu: Ima poginulih

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
06.11.2026 18:44

Komentari:

0
Avion je naprava za letenje čvrste konstrukcije
Foto: pexels/Diego Alexander

Prema posljednjim informacijama dvije osobe poginule su u padu malog aviona u Njemačkoj, koji se srušio na auto-putu A2 između Burga i Krinberga, na sjeveroistoku zemlje, saopšteno je iz policije.

"Avion se zapalio tokom pada. Prema trenutnim informacijama, spasioci su pronašli dvie mrtve osobe u avionu", rekao je za "Bild" portparol lokalne policije Stefan Brodtruk.

Uzrok i okolnosti nesreće, koja se dogodila neposredno prije 15 sati u saveznoj državi Saksonija-Anhalt, još su predmet istrage.

Policijska i spasilačka akcija trajala je nekoliko sati a auto-put u pravcu Hanovera je za to vrijeme bio zatvoren.

Prema portalu "Flightradar", avion koji se srušio bio je dvosjed registrovan na klub vazduhoplovnih sportova u Kropu, a poletio je sa njihovog aerodroma u Šlezvigu u 12.33 sati.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

avion

Srušio se avion

Autoput

Njemačka

Komentari (0)

Pročitajte više

Nos

Zanimljivosti

Veći nos, veći muški ponos: Naučnici mjerili na mrtvacima

1 h

0
Komandant Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Igor Žmirić privremeno je udaljen sa rada nakon što mu je Prvi osnovni sud u Beogradu 6. novembra odredio pritvor, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Srbija

Komandant SAJ-a Igor Žmirić privremeno udaljen iz službe

1 h

0
Krava

Gradovi i opštine

Krave u centru grada usporile saobraćaj: Građani uznemireni

1 h

1
Automobil policije Federacije BiH na nepoznatoj lokaciji parkiran sa upaljenim rotacionim svjetlima tokom noći

Hronika

Saobraćajna nesreća na auto-putu, dijelovi automobila rasuti

2 h

0

Više iz rubrike

Mark Rute

Svijet

Rute: Kijev teško može da povrati izgubljene teritorije

2 h

0
Kai Pavlović

Svijet

Kai Pavlović biće sahranjen pored oca u Crnoj Gori: Prikuplja se novac za prenos tijela

2 h

0
Mladić (18) i djevojčica (7) poginuli u teškoj saobraćajnoj nesreći

Svijet

Mladić (18) i djevojčica (7) poginuli u teškoj saobraćajnoj nesreći

3 h

0
Policijski službenici kontrolišu ljude prije protesta zbog troškova života i obrazovanja u Parizu, Francuska, u subotu, 31. oktobra 2026.

Svijet

U Francuskoj tokom protesta privedeno više od 640 ljudi

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima