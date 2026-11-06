Krave u centru grada usporile saobraćaj: Građani uznemireni

U sarajevskoj Opštini Centar, u naselju Šip/Bare danas je šetalo 20-30 krava i bikova. Životinje su uplašile građane, ali i usporile saobraćaj na samom ulazu u Sarajevo.

Zatečeni građani su, uz zabrinutost, posmatrali krdo kako se kreće u neposrednoj blizini stambenih objekata, haustora, ali i saobraćajnicom.

Iako se prizor ne viđa baš često, ovo nije prvi put da sa obližnjeg luksuznog naselja Poljine životinje siđu u grad.

Tako je bilo i u septembru ove godine.

Vozačima se u ovakvim situacijama savjetuje dodatni oprez i smanjena brzina kako bi se izbjegle saobraćajne nesreće.

(CrnaHronika)