Krave u centru grada usporile saobraćaj: Građani uznemireni

Autor:ATV redakcija
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U sarajevskoj Opštini Centar, u naselju Šip/Bare danas je šetalo 20-30 krava i bikova. Životinje su uplašile građane, ali i usporile saobraćaj na samom ulazu u Sarajevo.
Zatečeni građani su, uz zabrinutost, posmatrali krdo kako se kreće u neposrednoj blizini stambenih objekata, haustora, ali i saobraćajnicom.
Iako se prizor ne viđa baš često, ovo nije prvi put da sa obližnjeg luksuznog naselja Poljine životinje siđu u grad.
Tako je bilo i u septembru ove godine.
Vozačima se u ovakvim situacijama savjetuje dodatni oprez i smanjena brzina kako bi se izbjegle saobraćajne nesreće.
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