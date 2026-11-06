Logo

Krave u centru grada usporile saobraćaj: Građani uznemireni

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
06.11.2026 18:27

Komentari:

1
Krava
Foto: pexels/ Octavian Iordache

U sarajevskoj Opštini Centar, u naselju Šip/Bare danas je šetalo 20-30 krava i bikova. Životinje su uplašile građane, ali i usporile saobraćaj na samom ulazu u Sarajevo.

Zatečeni građani su, uz zabrinutost, posmatrali krdo kako se kreće u neposrednoj blizini stambenih objekata, haustora, ali i saobraćajnicom.

Iako se prizor ne viđa baš često, ovo nije prvi put da sa obližnjeg luksuznog naselja Poljine životinje siđu u grad.

Tako je bilo i u septembru ove godine.

Vozačima se u ovakvim situacijama savjetuje dodatni oprez i smanjena brzina kako bi se izbjegle saobraćajne nesreće.

(CrnaHronika)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sarajevo

krava

saobraćaj

Komentari (1)

Pročitajte više

Automobil policije Federacije BiH na nepoznatoj lokaciji parkiran sa upaljenim rotacionim svjetlima tokom noći

Hronika

Saobraćajna nesreća na auto-putu, dijelovi automobila rasuti

1 h

0
Pjevačica Rada Manojlović

Scena

Rada Manojlović o najtežem periodu života: "Umrla mi je na rukama"

2 h

0
nafta ulje bušotina cijene nafte barel

Ekonomija

Cijene nafte na svjetskom tržištu i dalje u padu

2 h

0
požar vatra vatrogasci stan baka deda unuci

Srbija

Zapaljeni kafić i luksuzni auto poznatog srpskog biznismena

2 h

0

Više iz rubrike

Beba

Gradovi i opštine

Lijepe vijesti stižu iz Dervente: Za bebe isplaćeno 47.000 KM

4 h

0
Hoće li Bijeljina na privremeno finansiranje?

Gradovi i opštine

Hoće li Bijeljina na privremeno finansiranje?

1 d

0
Tri bunta konvertibilnih maraka

Gradovi i opštine

Lijepe vijesti za penzionere iz bh. grada: Izdvojeno 240.000 KM

1 d

0
Sveštenici Arhijerejskog namjesništva sarajevskog darovali su Bolnici "Srbija" iz Istočnog Sarajeva aparate za mjerenje krvnog pritiska namijenjene pacijentima i medicinskom osoblju.

Gradovi i opštine

Bolnica 'Srbija': Sveštenici sarajevskog namjesništva darovali aparate za mjerenje krvnog pritiska

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima