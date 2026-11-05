Hoće li Bijeljina na privremeno finansiranje?

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović samo je dva puta ove godine dostavio materijale u skupštinsku proceduru i još se čeka na nacrte rebalansa ovogodišnjeg i budžeta grada za narednu godinu.

Za to vrijeme radnici zaposleni u Gradskoj upravi i javnim ustanovama kojima gazduje grad mole za pomoć za ostvarivanje svojih radničkih prava, za platu koje nema redovno i za koju nikada ne znaju kada će biti.

Ukoliko se materijali i nacrt rebalansa budžeta za ovu i nacrta budžeta za sljedeću godinu ne upute u roku, Bijeljina će sasvim sigurno na privremeno finansiranje.

Radnici Gradske uprave Grada Bijeljina već dvije godine suočavaju se sa konstantnim kašnjenjem plata, kao i neredovnim uplatama poreza, doprinosa i obustavama za kredite službenika.

U proteklom periodu pokazivali su maksimalno razumijevanje za opštu situaciju, sada su već dovedeni u položaj u kojem više nisu u mogućnosti da normalno funkcionišu. Obraćali su se poslodavcu sa zahtjevom za prijem, ali rješenja nema.

"Nažalost, naši problemi konstantno eskaliraju od neredovne isplate ličnih primanja i mobinga, preko neprestanih nezakonitih premještaja službenika koji ukazuju na propuste u radu Gradske uprave, pa sve do otvorenog zlostavljanja na radnom mjestu. Sindikalna organizacija Gradske uprave više nije u mogućnosti da samostalno promijeni ovu situaciju, jer pregovori nisu urodili plodom, a najavljena obećanja su potpuno izostala. Istovremeno, suočavamo se i sa pritiscima republičkog granskog sindikata koji pokušava da nas navede na odustajanje od naše opravdane borbe.Ovim putem upućujemo javni poziv svim nadležnim institucijama da nam pomognu u borbi protiv očiglednog kršenja zakona i svakodnevnog maltretiranja radnika", poručuju službenici GU Bijeljina.

Da je komunikacija jednostrana, a nerijetko i nepostojeća, pokazuju i primjeri drugih institucija na čije molbe se Gradska uprava i gradonačelnik "preve mrtvi". Skupštinski materijal redovno NE šalju u skupštinsku proceduru. Još uvijek se čeka na nacrt rebalansa budžeta, ali i samog budžeta za 2027.godinu. Po svemu sudeći Bijeljini se osmjehuje privremeno finansiranje.

"Smatramo da je neodgovorno o budžetu diskutovati dok smo na privremenom finansiranju, odnosno u toku tekuće godine, tako da bi bilo poželjno i zaista, evo pozivamo još jednom da gradska uprava, odnosno gradonačelnik uputi skupštinske materijale, nacrt budžeta za 2027. godinu, da uputi na vrijeme kako bi mogli odbornici da se pripreme", rekao je Aleksandar Ostojić, šef Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada.

U toku ove godine rukovodstvo grada i gradonačelnik su samo dva puta dostavili materijale u skupštinsku proceduru i do momenta održavanja međustranačkog sastanka još uvijek nisu stigli. Kasni se sa svim projektima. Ne zna se da li je nacrt rebalansa uopšte u pripremi.

"Suštinski je veoma važno da se budžeti usvajaju na vrijeme. Mi smo ovdje svjedoci da brojni radnici ustanove imaju ponovne izazove u kašnjenju plata, naknada, doprinosa i poreza, što je veoma pogubno i to predstavlja njima suštinski važne stvari za život, posebno to zdravstveno osiguranje i plata od koje svi žive..../Gdje kazuju zaista na velike izazove u samom budžetu, da li je to nenamjensko trošenje budžeta. Mi to vidimo i preko konsolidovanog izvještaja koji stiže u skupštinsku proceduru. Evo, ni on nam nije još uvijek stigao za određen vremenski period", kaže Željana Arsenović, predsjednik Skupštine grada Bijeljina.

13. sjednica Skupštine grada zakazana je za 12.novembar, za kada se nadaju da će prevladati razum i da će Ljubiša Petrović uputiti neophodne materijale u Skupštinu. Da li će to i učiniti ili ne ni danas nismo dobili odgovor od gradonačelnika Bijeljine.