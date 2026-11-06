Ukida se popularni rijaliti: Televizija izdala saopštenje

Britanska televizijska kuća "Kanal 4" zvanično je otkazala popularni rijaliti šou "Brak na neviđeno" nakon nezavisne istrage pokrenute zbog teških optužbi za seksualno zlostavljanje i silovanje.

Televizijska kuća potvrdila je da se serijal više neće vraćati na male ekrane poslije 10 godina emitovanja, kao i da šesta sezona rijalitija, snimljena ranije ove godine, nikada neće biti prikazana publici.

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Otkazan je i spinof projekat "Sekond Merid et Frst Sajt" koji je bio u pripremnim fazama produkcije. Brodkaster je još u maju uklonio sve prethodne sezone sa svoje striming platforme, a budžet namijenjen ovom serijalu biće preusmjeren u kreiranje novih programa.

Odluku o trajnom gašenju objasnila je generalna direktorka "Kanala 4", Prija Dogra, istakavši da je dobrobit učesnika na prvom mjestu.

"Dobrobit u svim našim programima je naš primarni zadatak. Iako je revizija pohvalila postojeće protokole i nije utvrdila da je 'Kanal 4' prekršio Kodeks 'Ofkoma' niti da je format sam po sebi nebezbjedan, moram da razmotrim kada je pravi trenutak da krenemo dalje. Preporuke su izuzetno razumne i izvodljive, ali razmatranje njihove kompletne primjene pokrenulo je fundamentalna pitanja o konceptu emisije za koju vjerujem da je doživjela svoj kraj nakon 10 godina emitovanja", rekla je.

Dogra se direktno obratila i žrtvama koje su iznijele optužbe.

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"Veoma mi je žao zbog duševnog bola i stresa koji su te žene očigledno pretrpjele. Nadam se da naše akcije, u vidu brzog pokretanja istrage i preduzimanja jasnih, odlučnih koraka, pokazuju našu posvećenost dobrobiti svih učesnika i želju da neumorno jačamo industrijske standarde", rekla je.

Ona se zahvalila svima koji su radili na projektu i zaključila da je "Kanal 4 oduvek napredovao zahvaljujući ponovnom izumilaštvu te da je ovo trenutak za novu eru kreativne obnove".

Šokantne optužbe u BBC dokumentarcu i hapšenje učesnika

Povod za nezavisnu istragu bile su šokantne tvrdnje bivših takmičarki iznijete u BBC-jevoj dokumentarnoj emisiji "Panorama" emitovanoj u maju ove godine. Dvije žene optužile su svoje televizijske supružnike za silovanje, dok je treća navela da je bila žrtva seksualnog zlostavljanja. U julu je objavljeno i da je jedan od učesnika emisije uhapšen pod sumnjom za silovanje, dok sva trojica optuženih muškaraca u potpunosti negiraju sve navode.

Nakon odluke televizije o otkazivanju emisije, oglasila se i produkcijska kuća "CPL Prodakšns", koja potpisuje ovaj format.

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"Kompanija 'CPL' razumije odluku televizije 'Kanal 4' da završi emitovanje emisije 'MAFS' na tom kanalu. Nezavisne revizije dale su nam priliku da detaljno razmotrimo protokole dobrobiti koji su već bili na snazi. 'CPL' je oduvijek stavljao dobrobit učesnika u centar svog rada i tako će nastaviti i ubuduće. Blisko smo sarađivali sa 'Kanalom 4' dugi niz godina i radujemo se budućoj saradnji, naveli su.

Šta su pokazale dvije nezavisne revizije?

Reviziju su sprovela dva nezavisna tijela. Advokatska kancelarija "Kajd end Ko" pregledala je 31.172 dokumenta i 20 sati emitovanog i neemitovanog materijala. Utvrđeno je da su protokoli bili u skladu sa regulatornim Kodeksom "Ofkoma", ali su zabilježeni izolovani incidenti nepotpunog sprovođenja, poput slučaja kada su učesnici koji su prekršili pravila o "zabranjenim supstancama" dobili posljednje upozorenje umjesto diskvalifikacije.

Drugu reviziju vodila je bivša kontrolorka "BBC One" Loren Hegesi, koja je procjenjivala potrebu za izmjenom formata.

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Njen izvještaj je ukazao da pojedini elementi emisije mogu "implicitno vršiti pritisak na učesnike da budu intimni", kao i da takmičari mogu "postati zavisni od produkcije i izgubiti dodir sa stvarnošću".

Preporučeno je ukidanje "Nedjelje intimnosti" i "Nedjelja zamjene partnera", kao i izmjena mehanizma napuštanja emisije kako bi učesnici mogli samostalno da odu. Ipak, izvještaj je utvrdio da su sami protokoli dobrobiti bili "obimni, izuzetno temeljni i visokog standarda".

(Žena Blic)