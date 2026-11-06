Vlada prihvatila preporuke: Nove razvojne mjere Republike Srpske

Povoljniji krediti, poseban fond za automatizaciju proizvodnje, modernizacija industrije i veća podrška domaćim preduzećima. Sve bi to trebalo da bude dio novih razvojnih mjera Republike Srpske. Cilj je jača domaća proizvodnja, konkurentnija preduzeća i više radnih mjesta.

"Povezivanje privrede i fakulteta preko Tehnološkog parka koji bi trebao da oživi i bez same zgrade. Finansijska podrška tehnološkom razvoju kompanija sa mogućnošću da se obezbjede neka ozbiljnija sredstva kako bi Srpska mogla da dovede 4, 5 ozbiljnih stranih investitora", rekao je Saša Trivić, član Savjeta za razvoj Republike Srpske.

Mjesto u razvojnoj strategiji dobija i kultura. Za njen razvoj predložena su tri miliona maraka. Kroz organizovane posjete učenika pozorištima, muzejima i galerijama, planiran je njen aktivniji povratak u školske klupe. Među prioritetima je i rješavanje autorskih prava na djela Branka Ćopića. Cilj je da kulturni život ne bude privilegija samo velikih gradova.

"Prioritet u kulturi koji je izdvojen to je Kultura širom Srpske. Mislim da će to obradovati naročito manje lokalne zajednice značajnim izdvajanjem oko 3 miliona. Oko milion će ići na manje lokalne zajednice, i na podršku njihovim Udruženjima ili centrima ili subjektima koji rade na realizaciji kulturnih sadržaja'', rekao je Dijana Grbić, član Savjeta za razvoj Republike Srpske.

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Više života na selu i veća proizvodnja hrane. To je jedan od planova za poljoprivredu. Mladi bi mogli dobiti povoljne kredite sa niskim kamatama. Predviđa se vraćanje zapuštenih oranica u proizvodnju, modernizacija mehanizacije i razvoj agroturizma. Veću podršku mogla bi dobiti porodična gazdinstva, posebno višečlane porodice.

"Biće tu i rješenja u vidu povoljnih kredita sa malom kamatnom stopom i velikim grejs periodom, ponovo usmjerenih na pokretanje agrobiznisa. Lakši pristup obradivom zemljištu, opet jedan dodatni akcent je stavljen i na zaštitu zemljišta kao osnovnog resursa Republike Srpske", rekao je Petar Nikolić, član Savjeta za razvoj Republike Srpske.

Među preporukama našle su se i izgradnja novih hidroelektrana, solarnih i vjetroelektrana, modernizacija mreže i razvoj gasne infrastrukture. Posebna pažnja posvećena je budućnosti termoelektrana. Energetska tranzicija trebalo bi da prati stvarne mogućnosti domaćeg sistema, poručuju iz resornog ministarstva.

"Termoelektrane ne mogu biti isključene iz pogona prije nego što se obezbijede adekvatni zamjenski proizvodni kapaciteti, kako Republika Srpska ne bi postala pretjerano zavisna od uvoza električne energije. Istovremeno, pitanje transformacije regiona uglja neophodno je tretirati kao strateški razvojni prioritet i obezbijediti pristup međunarodnim fondovima i finansijskim mehanizmima za podršku pravednoj tranziciji", saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Promjene bi mogle zahvatiti i penzijsko-invalidsko osiguranje. Radi se na analizama mogućih reformi, koje bi trebalo da unaprijede postojeći sistem i obezbijede njegovu dugoročnu održivost.

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"Priča se o reformi penzijsko-invalidskog osiguranja. Već smo počeli da vršimo neke analize. Osjetljiva je tema, ništa se neće lomiti preko koljena. Nastojaćemo da ovaj sistem koji je održiv unaprijedimo i podignemo na jedan veći nivo", rekao je Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Šesnaest oblasti, stotine učesnika i niz prijedloga za budući razvoj Srpske, preporuke su to koje su prošle Savjet i dobile zeleno svjetlo Vlade. Konkretni projekti, rokovi i izvori finansiranja, posao su koji će pasti na teret ministarstava. Razvojni planovi tek treba da dobiju svoju potvrdu u praksi. Sve tbi to trebalo da se ogleda kroz veću proizvodnju, nova radna mjesta i bolje uslove života.