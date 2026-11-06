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Minić: RiTE Ugljevik se vraća u sistem do kraja sutrašnjeg dana

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АТВ редакција
06.11.2026 14:35

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premijer Republike Srpske
Foto: ATV

U stalnoj sam komunikaciji sa rukovodstvom RiTE Ugljevik i lično angažovan da se što prije obezbijedi nesmetan rad energetskog sistema. Direktor mi je upravo potvrdio da je u toku otklanjanje tehničkog kvara nastalog usljed dotrajalosti cijevi i da se do kraja sutrašnjeg dana očekuje povratak termoelektrane u sistem i nastavak proizvodnje struje, navodi predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić.

Prema njegovim riječima, paralelno se rješavaju imovinsko-pravne odnose i izgradnju pristupnih puteva za kop Istok 2, dok se istovremeno nastavlja eksploatacija postojećih rezervi i obezbjeđuju dodatne količine uglja.

"Uprkos svim izazovima, cijena električne energije u Republici Srpskoj je 20 odsto niža nego u Federaciji BiH, gdje je juče zatraženo poskupljenje industrijske struje za 29 odsto. Kada su u pitanju porez na dohodak i porez na dobit, takođe su znatno niži nego u FBiH, ali i regionu", navodi Minić na Iksu te dodaje:

"Na globalni rast cijena goriva ne možemo presudno uticati i tu dijelimo sudbinu ostatka svijeta. Uradili smo sve da ublažimo ovaj udar i do sada smo isplatili više od 13 miliona KM subvencije na kupovinu goriva.

Naš posao je da obezbijedimo stabilnost energetskog sistema, sačuvamo konkurentnost privrede, privučemo nove investicije i građanima omogućimo siguran i normalan život. Na tome radimo svakog dana".

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Savo Minić

Vlada Republike Srpske

RiTE Ugljevik

kvar na mreži

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