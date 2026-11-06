Direktor Rudnika i termoelektrane Ugljevik Žarko Novaković rekao je da su svi napori koji se ulažu u RiTE opravdani jer je cilj energetska nezavisnosti Republike Srpske i smanjenje troškova zbog uvoza električne energije po visokim cijenama.

Novaković je istakao da sva ulaganja doprinose smanjenju fiksnog gubitka kada termoelektrana Ugljevik ne radi.

"On je mjesečno 15 miliona KM, a na ovaj način mi sigurno smanjujemo taj gubitak na nekih sedam do osam miliona KM mjesečno", rekao je Novaković novinarima.

Smatra potrebnim donošenje zakona o rješavanju infrastrukturnih problema, pogotovo u energetskom sistemu, jer su postojeći komplikovani i spori.

On je podsjetio da je termoelektrana juče ujutro prestala sa radom zbog otkaza cijevnog sistema na dijelu koji se zove međupregrijač pare drugog stepena.

"Za taj međupregrijač je već 2019. godine Mašinski fakultet u Beogradu radio ispitivanja i rekao da je broj sati za tu ogrevnu površinu istekao i da je treba zamijeniti, što nije urađeno zbog nedostatka sredstava i kvar koji sada imamo je sasvim normalna stvar", rekao je Novaković.

Istakao je da je RiTE Ugljevik projektovana na koeficijent pouzdanosti 93 odsto, što znači da sedam odsto vremena ne radi zbog raznih kvarova.

Republika Srpska "Termoelektrana Ugljevik ponovo na mreži sutra do ponoći"

"Broj cijevi koji je otkazao je od 12 do 26 zavara, znači sutra do ponoći očekujemo povratak termoelektrane na mrežu", najavio je Novaković.

Prema njegovim riječima, RiTE na deponijama ima 15.000 tona uglja, kao i 30.000 tona raspoloživih na rudniku koje može dopremiti u sistem, a i dobavljač je značajno povećao količine koje isporučuje u ovom trenutku.

"Prvi put imamo situaciju da RiTE Ugljevik treba da obezbijedi ugalj sa drugih izvora, mimo svog izvora, tu se pojavljuju razni problemi, od granulacije, preko transporta, količina i dopremanja tog uglja do samog kotlovskog postrojenja", naveo je Novaković.

Naglasio je da je primarna stvar razvoj rudnika, prije svega kopa Istok dva, a potom i kopa Istok jedan.

Za taj razvoj su, kako je naveo, potrebna investiciona ulaganja, odnosno finansijska pomoć kojoj se nada od Vlade Republike Srpske jer ovo preduzeće značajno doprinosi stabilnosti energetskog sistema Srpske