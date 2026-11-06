U Banjaluci je danas odata počast za 87 poginulih studenata i radnika banjalučkog Univerziteta koji su položili živote u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, te obilježena 34 godine od formiranja Studentske brigade, koja je brojala više od 2.000 boraca.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić poručio je da nikada ne smiju biti zaboravljeni oni koji su omogućili generacijama koje dolaze da stiču znanja u miru i slobodi.

"Oni koji zaborave svoju prošlost - rizikuju da im se ona ponovi. Bez prošlosti i znanja o njoj ne možemo spoznati ni sadašnjost, niti predvidjeti budućnost. Srpska istorija je slavna, puna pobjeda, ali i stradanja. Poneku pobjedu možemo i da zaboravimo, ali stradanje nikada", izjavio je Ostojić novinarima u Banjaluci nakon služenog pomena poginulim studentima i radnicima banjalučkog Univerziteta.

Ostojić je naglasio da je vizija rukovodstva Srpske na početku Odbrambeno-otadžbinskog rata bila da mora da postoji univerzitet i da mladi u oviru njega steknu znanja, jer na njima treba da počiva Republika Srpska.

"Međutim, kao uvijek kroz istoriju, dođe trenutak da profesori i studenti zamijene katedre puškama i rovovima i borbom na frontu, da pokažu ljudskost i patriotizam, kao što su to činili mnogi kroz istoriju. Naši mladi su to i uradili tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata", naveo je Ostojić.

Rektor Univerziteta u Banjaluci Ranko Škrbić istakao je da su studenti i radnici Univerziteta svojom žrtvom omogućili da mladi danas mogu da studiraju u miru, u visokoškolskoj ustanovi koja je međunarodno priznata.

Pomen za 87 poginulih studenata i radnika UNIBL ATV

"Obavezni smo da se sjećamo poginulih, da mladim naraštajima prenesemo znanje i da uživaju u blagodetima slobode", naglasio je Škrbić.

Generalni sekretar Kabineta predsjednika Republike Srpske Marko Romić naglasio je da su profesori i studenti devedesetih godina prošlog vijeka bili spremni da daju život za otadžbinu.

"Tridesetak godina kasnije možemo reći da Univerzitet u Banjaluci čine ljudi koji su spremni da svakoga dana žive i bore se za Republiku Srpsku. Ovaj univerzitet je prostor patriotizma i velike posvećenosti za ono što zovemo idejom Republike Srpske", istakao je Romić.

Pomen za 87 poginulih studenata i radnika UNIBL ATV

Zora Vuković, majka poginulog studenta, rekla je da je njen sin Boris sa kolegama ostavio knjige i odazvao se pozivu da dostojanstveno brane otadžbinu.

"Zbog ovih mladih ljudi koji su za Republiku Srpsku dali svoje živote moramo da sačuvamo Srpsku, na koju su se mnogi okomili", rekla je Vukovićeva.

Počast za 87 poginulih studenata i radnika UNIBL ATV

Vijence su kod spomen-ploče na kojoj su ispisana imena poginulih studenata i radnika banjalučkog Univerziteta položili predstavnici Vlade Republike Srpske, Kabineta predsjednika Republike, Boračke organizacije Srpske i grada Banjaluka, kao i porodica poginulih, studenata i brojne druge delegacije, prenosi Srna.