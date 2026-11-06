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Minić: Izgradnjom kružnog toka kod "Audi servisa" urađen dobar posao

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АТВ редакција
06.11.2026 11:38

Komentari:

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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić smatra da je izgradnjom kružnog toka kod "Audi servisa" u Banjaluci urađen dobar posao i da je grad dobio funkcionalnu saobraćajnicu.
Foto: X/Savo Minić

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić smatra da je izgradnjom kružnog toka kod "Audi servisa" u Banjaluci urađen dobar posao i da je grad dobio funkcionalnu saobraćajnicu.

Minić je podsjetio da je odmah po preuzimanju dužnosti, na prvom sastanku sa gradonačelnikom Banjaluke, pokazao jasnu volju da republička vlast preuzme i završi izgradnju kružnog toka kod "Audi servisa".

"Znam da su radovi trajali dugo, da su ih pratile saobraćajne gužve i konačno je privedeno kraju. Po reakciji vozača rekao bih da smo uradili dobar posao i da je Banjaluka dobila funkcionalnu saobraćajnicu", napisao je Minić na Iksu.

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Tagovi :

Savo Minić

Kružni tok

Raskrsnica kod Audi servisa

Banjaluka

Komentari (1)

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