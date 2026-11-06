Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić smatra da je izgradnjom kružnog toka kod "Audi servisa" u Banjaluci urađen dobar posao i da je grad dobio funkcionalnu saobraćajnicu.

Minić je podsjetio da je odmah po preuzimanju dužnosti, na prvom sastanku sa gradonačelnikom Banjaluke, pokazao jasnu volju da republička vlast preuzme i završi izgradnju kružnog toka kod "Audi servisa".

Odmah po preuzimanju dužnosti, na prvom sastanku sa gradonačelnikom Banjaluke, pokazao sam jasnu volju da preuzmemo i završimo izgradnju kružnog toka kod Audi servisa. Znam da su radovi trajali dugo, da su ih pratile saobraćajne i konačno je priveden kraju. Po reakciji vozača rekao bih da smo uradili dobar posao i da je Banjaluka dobila funkcionalnu saobraćajnicu. — Savo Minić (@minic_savo) November 6, 2026

"Znam da su radovi trajali dugo, da su ih pratile saobraćajne gužve i konačno je privedeno kraju. Po reakciji vozača rekao bih da smo uradili dobar posao i da je Banjaluka dobila funkcionalnu saobraćajnicu", napisao je Minić na Iksu.