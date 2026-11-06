"Termoelektrana Ugljevik ponovo na mreži sutra do ponoći"

Kvar u Termoelektrani Ugljevik se otklanja i očekuje se da će ponovo biti na mreži sutra do ponoći, izjavio je izvršni direktor za tehničke poslove u "Elektroprivredi Republike Srpske" Ivan Koprivica.

"Termoelektrana je juče u 5.48 ispala iz pogona zbog pucanja cijevi na međupregrijaču, što nije nikakvo predhavarijsko stanje, nego redovna aktivnost", rekao je novinarima Koprivica tokom posjete Rudniku i Termoelektrani u Ugljeviku.

On je dodao da je ova termoelektrana odradila projektovani broj sati i da godišnje ima u prosjeku 15 do 20 ispada zbog tehničkih kvarova ili drugog problema.

"`Elektroprivreda` je, kao javni snabdjevač za građane i privredu Republike Srpske, u delikatnoj situaciji, ogromna je suša, nemamo skoro nikakve proizvodnje iz hidroelektrana i na mreži smo imali termoelektrane Gacko i Ugljevik, zbog čega nedostaje dosta energije koju nabavljamo iz uvoza", objasnio je Koprivica.

Prema njegovim riječima, struju trenutno uvoze i Srbija i Hrvatska, kao elektroprivreda FBiH.

"Uvozimo oko 50 do 60 odsto potreba za energijom, a cijene na tržištu su od 350 do 400 evra po megavat-času, dok istu tu energiju privredi i građanima prefakturišemo po prosječnoj cijeni od 55 evra, što je ogroman gubitak za `Elektroprivredu Republike Srpske `i za čitav holding", naveo je Koprivica.

On kaže da je danas i juče kupljeno oko 7.000 megavat-časova energije po danu, ili oko 2,5 miliona evra svaki dan, što je izuzetno zahtjevno.

"Samo u oktobru je `Elektroprivreda Republike Srpske` uvezla oko 63 miliona KM električne energije, a istu tu energiju je prefakturisala krajnjim kupcima za nekih 10 do 15 miliona KM", rekao je Koprivica.

Istakao je da se nadaju podršci Vlade Republike Srpske, te naveo da su već dobili garancije za kredit od 50 miliona KM iz kojeg će moći da plate dio dugovanja za struju, kako bi dočekali proljeće i niže cijene na tržištu.

Koprivica je govorio i o odluci najviših nivoa vlasti da se ide u nabavku određenih količina uglja kako bi Termoelektrana u Ugljeviku radila i obezbjeđivala struju za energetski sistem Republike Srpske, čime bi se ublažili sadašnji negativni efekti.

"I kada Ugljevik radi, mi imamo manjak od oko 4.000 megavat-časova dnevno, ali bolje da pravimo minus od milion, milion i po evra dnevno, nego 2,5 miliona evra dnevno, što je na duži period neizdrživo", ocijenio je Koprivica.

Prema njegovim riječima, zbog toga se odlučilo za nabavku uglja kako bi Termoelektra radila u ovom nezgodnom periodu, a izabrani dobavljač "Drvoeksport" iz Teslića je do sada dostavio 27.000 tona uglja.

Koprivica je naveo da se taj ugalj miješa sa ugljevičkim ugljem u omjeru jedan naprema jedan, ističući da to za sada funkcioniše.

On je ukazao i na ogroman problem u dopremanju tog uglja, pojasnivši da dobavljač ima problem da obezbijedi količine koje su definisane ugovorom.

"Prvih dana dostavljao je oko 1.500 do 2.000 tona dnevno, juče je bila najveća isporuka od oko 4.000 tona, što su nedovoljne količine za kontinuiran rad Termoelektrane Ugljevik koji u mnogome zavisi od količine koju će iskopati ugljevički rudnik da bi kombinovali sa kupovnim ugljem", rekao je Koprivica.

Prema njegovim riječima, ugalj koji se dobavlja ima dobru kaloričnu vrijednost, ali ima nedostataka, kao što su veliki procenat gline ili vlage, što izaziva probleme u dopremi do kotla.

Naglasio je da ljudi na Termoelektrani Ugljevik ulažu maksimalne napore da prevaziđu te probleme kako bi se taj ugalj dopremio do bunkera i došao do elektrane.

"Za sada, na samoj elektrani nisu primijećeni nikakvi problemi u radu kada se taj ugalj već stavi na droblilišna postrojenja i kad uđe u kotao", dodao je Koprivica.

Zahvalio je radnicama sa Termoelektrane Ugljevik za koje je rekao da ulažu maksimalne napore, rade u nadljudskim uslovima, u tri smjene, čiste trake i pokušavaju da ne dođe do zastoja u samom procesu, kako bi se obezbijedila energija za elektroenergetski sistem Republike Srpske.

Koprivica je istakao da se u energetskom sistemu nadaju poboljšanju hidrologije i da se polovinom novembra iz remonta vrati generator na hidroelektrani Dubrovnik, prenosi Srna.