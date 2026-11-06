Stanivuković, "papci" i bilbordi: Ima li mjesta za preletače u PSS?

Lider opozicije, po sopstvenoj ocjeni, Draško Stanivuković najavljuje borbu protiv "preletača i papaka". Zakupio je i bilborde preko kojih će se obračunati sa njima. Nespretna najava dočekana je na nož od pojedinih opozicionih kolega, pitaju ga, hoće li na njima biti i oni koji su iz SDS-a otišli u PSS?

Povod za Stanivukovićeve bilborde bila je najava predsjednika SNSD-a Milorada Dodika koji je rekao da su stranke koje čine vlast obezbijedile dvotrećinsku većinu u NSRS neophodnu za promjene Ustava, ali i desetog poslanika u Predstavničkom domu PSBiH čime će doći do poluga za zaštitu srpskog interesa.

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Iako je Dodik govorio o partnerstvu i podršci, Stanivuković je vidio osipanje PSS-a. Preventivno je pripremio bilborde za političke preletače. Kako kaže, to je oštra borba protiv političke korupcije i "kupovine mandata" poslije izbora.





"Ne moram objektivno na to ni odgovoriti. Sad će neko reći da se ne slaže sa politikom PSS-a. Reći će Draško nije radikalan. Kada SNSD pozove na konsultacije o nekom važnom pitanju, što ja to ne bi čuo? Tu se razlikujem od nekih u opoziciji. Kaže vladajuća koalicija, dolaze nam tri važna pitanja na nivou lokalnih zajednica, BiH, Srpske", odgovara Stanivuković.

Odgovorom nije bila zadovoljna ni SDS-ova Aleksandra Pandurević, koja se obratila Stanivukoviću.

"Pita Draško kako je Dodik 'upecao' opozicione poslanike i veli da je to korupcija protiv koje se treba boriti. Pravda za 10 odbornika SDS koja je 'upecao'Draško", poručila je Pandurević.

Objava Aleksandre Pandurević

Svojevremeno su na stolu bile najave o fuziji PSS-a i SDS i tada smo pisali tekst "Ko se vraća u SDS", gdje su pobrojani funkcioneri Srpske demokratske stranke koji su napustili svoje partije i priključile se PDP/PSS-u.

Ipak, SDS nije jedina partija čiji su članovi prelazili u organizacije na čijem čelu je Draško Stanivuković.

Posljednji primjer takve transakcije bio je Milan Savanović, koji je neposredno pred početak izborne trke napustio Listu za pravdu i red Nebojše Vukanovića i prešao u redove Stanivukovićeve organizacije. Dok je kao nosilac Vukanovićeve liste u Banjaluci Savanović postao narodni poslanik, na listi Stanivukovića bio je daleko od te mogućnosti.

Nekadašnji potpredsjednik Gradskog odbora DEMOS-a u Banjaluci Nenad Šibarević jedan je od funkcionera stranke Nedeljka Čubrilovića koji je svoje političko djelovanje nastavio u PSS-u. Ne treba spominjati slučaj Dejana Kojića koji je jedan od trojice osnivača Pokreta Sigurna Srpska, a prethodno je napustio DEMOS.

Draško Stanivuković lider opozicije

Lider PSS-a Draško Stanivuković kaže da poštuje SDS, ali je na terenu nakon ovih izbora drugačija situacija. Kao što je on, kako kaže, pratio SDS, sada je vrijeme da SDS prati PSS.

"Mnogo poštujem SDS. Ali, vi u politici kada izađete borite se za podršku naroda. Mi smo druga najsnažnija stranka", kaže Stanivuković.

On poručuje da njegova organizacija nikada nije bila najjača u opozicionom korpusu i da ne želi da govori da su prva opoziciona stranke, jer to nije njegov cilj.

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"Moja je želja da sa ljudima kojima vjerujem preuzmem barjak budućih promjena. Mi danas nosimo taj barjak, mi smo prva stranka. Kao predsjednik PDP-a sam pratio šta kaže SDS. Danas je narod rekao sada je to u vašim rukama. Mi moramo to da razumijemo, meni je to časna uloga", rekao je Stanivuković.

Poručuje i da je tokom njegovog boravka u NSRS SDS pozivao na konsultacije oko strateških pitanja, a da je danas prirodno da taj poziv dolazi od PSS-a.

"Svaka stranka ima pravo na svoje politike. Sada je dominantna naša uloga, da kada se desi negativna pojava da mi zovemo ljude na ulice i trgove".

Na pitanje hoće li zadržati mandat gradonačelnika Banjaluke ili će se pridružiti kolegama u Narodnoj skupštini, poručio je da je riječ o otvorenoj temi i da je sve na stolu.