Kojić: Glođansko brdo - svjedočanstvo o bestijalnosti i svireposti

Glođansko brdo kod Zvornika svjedoči o bestijalnosti i zločinu van granica ljudskog razuma jer je tu svirepo ubijeno 126 srpskih vojnika, neki su i razapinjani i zakucavani za drveće, rekao je predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić.

Kojić je podsjetio da su 6. novembra 1992. godine na tom mjestu kod Zvornika ubijeni borci Vojske Republike Srpske i da su mnogi od njih prethodno zarobljeni, mučeni, vezivani bodljikavom žicom za stabla drveća, razapinjani i zakucavani ekserima za hrastove, prenosi Srna.

- Njihova tijela svjedočila su o brutalnosti kakvu normalan ljudski um teško može i da zamisli - rekao je Kojić.

Kojić je naglasio da se ovakva zvjerstva ne smiju gurati pod tepih, niti se zločin nad zarobljenim ljudima smije relativizovati ili pravdati bilo kakvim vojnim ciljevima.

O razmjerama tog zločina, podsjetio je, govore i obdukcioni nalazi profesora doktora Zorana Stankovića, koji je dokumentovao stravične povrede i sakaćenja tijela ubijenih u kojima je navedeno da su pojedine žrtve pronađene bez srca.

- To su svjedočanstva o zločinu koji zahtijeva istinu i odgovornost - rekao je Kojić koji smatra da je nedopustivo da se, kada je riječ o zločinima nad Srbima u Podrinju, godinama izbjegava ime Nasera Orića i pitanje njegove odgovornosti.

Istakao je da Orić nije bio slučajni posmatrač ratnih dešavanja u Srebrenici, već komandant tadašnjeg vojnog rukovodstva i da je zato potpuno legitimno i neophodno postaviti pitanje šta je znao o zločinu na Glođanskom brdu, ko je planirao i organizovao akcije, izdavao naređenja i odgovarao za postupanje sa zarobljenicima.

- Ako postoji volja da se istražuje svaki zločin, onda mora postojati i volja da se istraži odgovornost tadašnjeg srebreničkog komandnog vrha - rekao je Kojić.

Ukazao je da se i poslije 34 godine postavlja pitanje ko je odgovarao za ovaj zločin, da porodice još čekaju pravdu, a da se za devet nestalih i dalje traga.

- Ne tražim ničiju osvetu. Tražim istinu, imenovanje odgovornih i pravdu, da se utvrdi ko je naređivao, učestvovao, ko je znao i sve ove godine izbjegavao odgovornost - naglasio je Kojić.

Naglasio je da neće pristati na zaborav i ćutanje jer ako za ubijanje, mučenje i sakaćenje 126 ljudi niko ne odgovara ni nakon 34 godine, onda to nije samo poraz pravde, to je sramota pravosudnog sistema.

- Naše žrtve nisu brojevi. Imale su imena, porodice i pravo na život. Zaslužuju istinu, dostojanstveno sjećanje i pravdu - zaključio je Kojić.

Na Glođanskom brdu, u zoru 6. novembra, 1992. godine, mučki su ubijeni pripadnici Šekovačke i Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske. Za ovaj zločin još niko nije odgovarao.

Na mjestu stradanja u nekoliko navrata je postavljana spomen-ploča sa natpisom "Ovdje je ubijeno 126 boraca Vojske Republike Srpske", ali svaki put nepoznata lica su je razbijala.