Predsjednik Milorad Dodik sastao se u Palm Biču sa predsjednikom CPAC-a Matom Šlapom (Konferencija za konzervativnu političku akciju).

Jedna od tema razgovora između Dodika i Šlapa bio je CPAC Balkan skup, koji je bio planiran od 18. do 21. novembra 2026. godine u Beogradu, ali je odgađen za narednu godinu.

Dodik je prisustvovao konferenciji MAGA pokreta koju organizuje Republikanska stranka Donalda Trampa u centralnoj dvorani Mar-a-Laga u Palm Biču.

Predsjednik SNSD-a prethodno se susreo sa ministrom rada Kitom Sonderlingom.

Sonderling je američki advokat koji je obavljao funkciju 31. sekretara za rad Sjedinjenih Država od 2026. godine. Takođe je obavljao funkciju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za vladinu etiku Sjedinjenih Država od 2026. godine.