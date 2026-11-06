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Dodik na Floridi sa Matom Šlapom, predsjednikom CPAC-a Balkan skupa

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06.11.2026 07:54

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Dodik na Floridi sa Matom Šlapom, predsjednikom CPAC-a Balkan skupa
Foto: RTRS

Predsjednik Milorad Dodik sastao se u Palm Biču sa predsjednikom CPAC-a Matom Šlapom (Konferencija za konzervativnu političku akciju).

Jedna od tema razgovora između Dodika i Šlapa bio je CPAC Balkan skup, koji je bio planiran od 18. do 21. novembra 2026. godine u Beogradu, ali je odgađen za narednu godinu.

Dodik je prisustvovao konferenciji MAGA pokreta koju organizuje Republikanska stranka Donalda Trampa u centralnoj dvorani Mar-a-Laga u Palm Biču.

Predsjednik SNSD-a prethodno se susreo sa ministrom rada Kitom Sonderlingom.

Sonderling je američki advokat koji je obavljao funkciju 31. sekretara za rad Sjedinjenih Država od 2026. godine. Takođe je obavljao funkciju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za vladinu etiku Sjedinjenih Država od 2026. godine.

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Tagovi :

Milorad Dodik

MAGA

Mat Šlap

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