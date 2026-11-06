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Goran Selak prihvata poslanički mandat

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АТВ редакција
06.11.2026 08:37

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Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske
Foto: Ustupljena fotografija

Prihvatiću mandat narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koji su mi povjerili građani na proteklim izborima, poručuje ministar pravde, Goran Selak.

"Zahvaljujem se svim građanima na ukazanom povjerenju i časti da ih predstavljam u najvišem zakonodavnom organu Republike Srpske. To povjerenje za mene predstavlja veliku odgovornost i obavezu da nastavim da radim u interesu Republike Srpske i njenih građana", naveo je Selak na Iksu.

S obzirom na to da trenutno obavlja funkciju ministra pravde Republike Srpske, u skladu sa zakonom, svoj poslanički mandat Selak će staviti u stanje mirovanja do izbora nove Vlade Republike Srpske.

"Moja obaveza prema građanima, institucijama i Republici Srpskoj ostaje ista. Nastavljam da radim odgovorno i posvećeno, u interesu naroda koji mi je ukazao povjerenje", navodi Selak.

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Tagovi :

Goran Selak

SPS

Narodna skupština Republike Srpske

poslanički mandat

izbori

ministarstvo pravde

Komentari (2)

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