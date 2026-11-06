"Zahvaljujem se svim građanima na ukazanom povjerenju i časti da ih predstavljam u najvišem zakonodavnom organu Republike Srpske. To povjerenje za mene predstavlja veliku odgovornost i obavezu da nastavim da radim u interesu Republike Srpske i njenih građana", naveo je Selak na Iksu.

S obzirom na to da trenutno obavlja funkciju ministra pravde Republike Srpske, u skladu sa zakonom, svoj poslanički mandat Selak će staviti u stanje mirovanja do izbora nove Vlade Republike Srpske.

Prihvatiću mandat narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koji su mi povjerili građani na proteklim izborima. Zahvaljujem se svim građanima na ukazanom povjerenju i časti da ih predstavljam u najvišem zakonodavnom organu Republike Srpske. To povjerenje za mene predstavlja veliku odgovornost i obavezu da nastavim da radim u interesu Republike Srpske i njenih građana. S obzirom na to da trenutno obavljam funkciju ministra pravde Republike Srpske, u skladu sa zakonom, svoj poslanički mandat staviću u stanje mirovanja do izbora nove Vlade Republike Srpske. Moja obaveza prema građanima, institucijama i Republici Srpskoj ostaje ista. Nastavljam da radim odgovorno i posvećeno, u interesu naroda koji mi je ukazao povjerenje. — Selak Goran (@SelakG) November 6, 2026

"Moja obaveza prema građanima, institucijama i Republici Srpskoj ostaje ista. Nastavljam da radim odgovorno i posvećeno, u interesu naroda koji mi je ukazao povjerenje", navodi Selak.