Autor:ATV redakcija
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Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić predao je danas ostavku u Kabinet predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića, potvrđeno je Srni u ovom ministarstvu.
Ostavka je predata zbog preuzimanja mandata poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, nakon nedavno održanih opštih izbora u BiH, dodali su iz Ministarstva.
Kako je pojašnjeno, to je učinjeno imajući u vidu nespojivost funkcija izvršne i zakonodavne vlasti prema Izbornom zakonu BiH.
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