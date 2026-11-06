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Alen Šeranić predao ostavku

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АТВ редакција
06.11.2026 12:37

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Alen Šeranić
Foto: ATV

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić predao je danas ostavku u Kabinet predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića, potvrđeno je Srni u ovom ministarstvu.

Ostavka je predata zbog preuzimanja mandata poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, nakon nedavno održanih opštih izbora u BiH, dodali su iz Ministarstva.

Kako je pojašnjeno, to je učinjeno imajući u vidu nespojivost funkcija izvršne i zakonodavne vlasti prema Izbornom zakonu BiH.

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Alen Šeranić

ostavka

Ministarstvo zdravlja

poslanički mandat

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