Pogoni ugašeni, uvoz ne prestaje: Kakvo je stanje u energo sistemu?

Cijev je pukla pa je pukla i na ovaj ispad termoelektrane Ugljevik se nije moglo uticati, pravdaju se energo čelnici. Postrojenja su stara a odavno se nije ulagalo u opremu kaže direktor RiTE Ugljevik. Žarko Novaković kaže da kupljenog uglja ima dovoljno ali da ima i tu problema najveći je što ne može da gori sam.

"Prvi put imamo situaciju gdje RiTE Ugljevik treba ugalj sa drugih izvora mimo svog izvora i da se tu pojavljuju raznorazni problemi od granulacije preko transporta količina i dopremanja tog uglja do samog kotlovskog postrojenja. Ono što je dobro jeste da smo uspostavili omjer miješanja tog uglja i sagorijevanja u omjeru 50:50. Do sada smo spalili jedno 12000 tona uglja koji je došao iz Bukove kose", rekao je Žarko Novaković, direktor rite Ugljevik.

Sa zimom dolazi još teži period. Čim krene blato ugalj sa rudnika će teško do kotla, strahuje Novaković. Od svega strahuju u Matičnom preduzeću jer im se od potrošenih miliona za uvoz struje zavrti u glavi.

"Za danas i juče smo kupili oko 7000 megavat časova energije po danu pa kada to pomnožite sa 400 evra dolazimo do cifre oko 2,5 miliona evra svaki dan da smo pravili minuse što je u ovom trenutku izuzetno zahtjevno. Samo u oktobru mjesecu ERS je uvezla oko 63 miliona maraka a istu tu energiju je krajnjim kupcima prefakturisala za 10 do 15 miliona marka. Do kada će ERS izdržati evo mi se pitamo", rekao je Ivan Koprivica, izvršni direktor za tehničke poslove ERS-a.

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I Novaković i Koprivica kažu da od Vlade Srpske očekuju dodatnu podršku i pomoć iako su stigle garancije za novi kredit ali nisu stigli novci za eksproprijaciju. Resorni ministar se javlja iz Sarajeva i konačno odgovara.

"Sve što smo kao Vlada mogli do sada da učinimo kako bi podržali proizvodnju u TE Ugljevik učinili smo. Vlada je odgovornost i ulogu da izvrše nabavku uglja za potrebe TE odredila Matično preduzeće i oni to rade. Očekujem da izvrše zadatak koji im je Vlada dala", rekao je Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva u Vladi Srpske.

Koliko toliko uvoz uglja iz Bukove kose smanjuje finansijski sunovrat Elektroprivrede Republike Srpske. Loša hidrologija sve komplikuje pa su hidropogoni odavno ugašeni. Proizvodi samo RiTE Gacko manje od 5000 megavat sati električne energije. Prosjek potrošnje u Srpskoj ovih dana je oko 12500 megavat sati.