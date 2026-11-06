Logo

Tragedija na groblju: Žena se okliznula dok je palila svijeću, ubrzo preminula

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
06.11.2026 20:30

Komentari:

0
Paljenje svijeća ispred Hrama Hrista Spasitelja povodom obilježavanja godišnjice od Oluje
Foto: ATV

U selu Zebince kod Vladičinog Hana danas se dogodila nesreća nakon koje je žena S. M. (65) ubrzo preminula.

Prema riječima Ljiljane Petrović, dežurnog javnog tužioca u Vladičinom Hanu, S. M. se prilikom paljenja svijeća na groblju okliznula i tom prilikom pridržala za spomenik koji se odlomio i pao joj na noge.

TUZBA TUZBE SUD SUDNICA PRESUDA

Svijet

Vođa kulta osuđen na 200 godina zatvora zbog ubistva 191 djeteta

"Hitna pomoć je došla i kako smo obaviješteni ona se žalila na bol u kičmi. Iz Doma zdravlja je transportovana na Prijemo-trijažno odjeljenje u Vranju, a odatle za Niš. Međutim, na putu do Niša je na žalost preminula" rekla je Ljiljana Petrović.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

preminula žena

nezgoda

Groblje

Vladičin Han

Komentari (0)

Pročitajte više

Dojave o bombama na više televizija: "Eksplodiraće za 45 minuta, sat otkucava"

Svijet

Dojave o bombama na više televizija: "Eksplodiraće za 45 minuta, sat otkucava"

2 h

0
Lokacija za izgradnju vrtiću u Trebinju

Gradovi i opštine

Sporna lokacija za novi vrtić u Trebinju

2 h

0
Štrajk u vrtiću "Jovan Jovanić Zmaj" u Bijeljini

Gradovi i opštine

Tri godine borbe za platu: Zaposleni u bijeljinskom vrtiću stupili u štrajk

2 h

0
Logotip kompanije OpenAI prikazan je na mobilnom telefonu ispred slike koju je generisao model Dall-E (koji pretvara tekst u sliku) kompanije ChatGPT, 8. decembra 2023. godine u Bostonu.

Nauka i tehnologija

Muž tužio OpenAI nakon što je otkrio razgovore svoje supruge

2 h

0

Više iz rubrike

Snimljena eksplozija

Srbija

Snimljena ''eksplozija'' koju su izazvali srpski borbeni avioni

2 h

0
Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija"

Srbija

Vučić najavio promjene u SNS i ''Bijelu knjigu terora''

3 h

0
Alta banka

Srbija

Alta grupa kažnjena sa 2,1 milion evra

3 h

1
Komandant Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Igor Žmirić privremeno je udaljen sa rada nakon što mu je Prvi osnovni sud u Beogradu 6. novembra odredio pritvor, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Srbija

Komandant SAJ-a Igor Žmirić privremeno udaljen iz službe

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima