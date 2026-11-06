Tragedija na groblju: Žena se okliznula dok je palila svijeću, ubrzo preminula

U selu Zebince kod Vladičinog Hana danas se dogodila nesreća nakon koje je žena S. M. (65) ubrzo preminula.

Prema riječima Ljiljane Petrović, dežurnog javnog tužioca u Vladičinom Hanu, S. M. se prilikom paljenja svijeća na groblju okliznula i tom prilikom pridržala za spomenik koji se odlomio i pao joj na noge.

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"Hitna pomoć je došla i kako smo obaviješteni ona se žalila na bol u kičmi. Iz Doma zdravlja je transportovana na Prijemo-trijažno odjeljenje u Vranju, a odatle za Niš. Međutim, na putu do Niša je na žalost preminula" rekla je Ljiljana Petrović.

(Telegraf.rs)