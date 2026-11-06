Tri godine borbe za platu: Zaposleni u bijeljinskom vrtiću stupili u štrajk

Minimalni proces rada, od 9 do 11.30 časova, trajaće do postizanja dogovora sa Gradskom upravom, kao osnivačem ustanove. Iz Sindikalne organizacije ističu, da su proteklih desetak dana bezuspješno pokušavali da dogovore hitan sastanak. Zaposleni se, kažu, već gotovo tri godine bore za redovnu platu i od zahtjeva neće odustati do pronalaska trajnog rješenja.

"Smatramo da je naša obaveza i naša i osnivača da pregovaramo i da probamo doći do nekog rješenja sve u interesu naše djece i roditelja i mi ćemo težiti ka tome i ovih dana, naša borba se konkretno svodi na to da mi insistiramo da nam plata regres i topli obrok budu isplaćeni u zakonskom roku odnosno do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec, stav sindikalne oganizacije je da će ta borba da se nastavi kontinuirano sve dok ne dođemo do svog cilja", rekao je Adriana Mirić, predsjednik Sindikalne organizacije JPU ''Čika Jova Zmaj'' Bijeljina.

Nećemo dozvoliti da bilo ko narušava naše dostojanstvo, sindikalnu borbu stavljamo na prvo mjesto, poručuje Dragan Gnjatić. Ističe da mališani i njihovi roditelji ne smiju pomisliti da će zaposleni odustati od svojih zahtjeva, ali naglašava da su uvijek spremni na kompromis.

"Oni su samo radnici koji su zaradili svoje plate ,tražimo prije svega dogovore razgovore i zvanične pregovore zato u Zakonu o štrajku jasno stoji i precizno onaj period od 7 do 10 dana prije početka štrajka gdje se pokuša doći do rješenja. Ovdje neko neće ni da nas čuje, ovdje nas neko potpuno ignoriše, ovdje neko želi da mi pokažemo moć ovog sindikata nije ovo naš izbor već legalni oblici sindikalne borbe", rekao je Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske.

Rukovodstvo ustanove će i tokom štrajka nastaviti pregovore sa Sindikalnim odborom i insistirati na uključivanju osnivača, kako bi se do rješenja došlo u što kraćem roku, a rad vrtića što prije vratio u redovne okvire.