Sporna lokacija za novi vrtić u Trebinju

Ne može i jare i pare, tako bi se mogla opisati dešavanja oko novog vrtiću u trebinjskom naselju Tini. Vrtić će te dobiti, ali gubite igralište u jednom momentu presjekoše trebinjski vlastodršci. Kada su za to stanovnici čuli buna je krenula a potpisi na peticiji su se samo nizali.

"Na peticiji smo tačno naveli da smo protiv izgradnje vrtića na dječijem igralištu. I vrtića i bilo kakvog drugog objekta", istakao je Davorin Debota, naselje Tini Trebinje.

Igralište je zaštitni znak ovoga naselja kažu mještani. Nije im jasno zašto su nadležni pikirali baš njega pored mnogo drugih praznih lokacija.

A lokacija za izgradnju vrtića u trebinjskom naselju Tini i te kako ima. Neke su bile i planirane i predviđene no ipak su se neki sjetili da bi tu valjalo napraviti stambenu zgradu.

Da su se neimari nameračili priznaje i gradonačelnik ali poručuje da će se uskoro naći nova adekvatna lokacija.

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"Ono što nas je vodilo jeste da zemlja bude u vlasništvu grada jer je sve drugo jako nezgodno kada imate druge interese, vidite da je u Trebinju i velika stanogradnja, veliki su pritisci upravo da se gradi, mi kao odgovorni sve te prioritete stavljamo sa strane djeca su prioritet", rekao je Mirko Đurić, gradonačelnik Trebinja.

Vrtić nam treba ali treba i igralište kažu stanovnici Tine i dodaju da ohrabruju gradonačelnikove posljednje izjave

"Prethodnih dana gradonačelnik je nedvosmisleno istakao da će se pronaći nova lokacija za izgradnju vrtića što je moram priznati vratilo osmjehe na lice svih stanara naselja Tini ali prije svega naših najmlađih koji svakodnevno provode vrijeme na ovom igralištu", rekao je Dragiša Bašić, naselje Tini Trebinje.

Sredstva za izgradnju su obezbijeđena. Gradonačelnik kaže da će kapaciteti vrtića zavisiti od lokacije. Ono što je činjenica jeste da Trebinje vapi za novim objektom vrtića jer postojeći kapaciteti ne mogu primiti sve mališane.