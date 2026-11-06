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Snimljena ''eksplozija'' koju su izazvali srpski borbeni avioni

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АТВ редакција
06.11.2026 19:18

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Snimljena eksplozija
Foto: Screenshot / Instagram

Građane Šumadije i Pomoravlja tokom jutarnjih sati uznemirio je čudan zvuk, koji su oni opisali kao zvuk eksplozije.

Nedugo zatim, Ministarstvo odbrane saopštilo je da su snažni zvuci nalik detonacijama koji su danas oko 10.30 časova uznemirili građane posledica probijanja zvučnog zida od para aviona Vojske Srbije koji su podignuti radi presretanja aviona u kome se, prema dojavi, nalazila eksplozivna naprava.

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Dva snažna zaglušujuća zvuka oko 10.20 časova čuli su i stanovnici Jagodine, Lapova, Despotovca Svilajnca, Rekovca, Velike Plane, Paraćina.

"To je bio baš snažan, zaglušujući zvuk. Nama je ličilo da je u pitanju kao neko probijanje vazdušnog zida. Nakon tog zvuka, čuo se i zvuk avionskog motora", rekli su građani Ćuprije, prenosi "Blic".

Snimak jakog zvuka u selu blizu Jagodine

U selu Donji Račnik kod Jagodine probijanje zvučnog zida osjetilo se punom jačinom.

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Mještani su ostali šokirani, jer je zvuk bio toliko glasan da se orilo cijelo selo.

"Riječ je o putničkom avionu kompanije Viz er koji je leteo na relaciji Brisel–Sofija. Snage lovačke avijacije Vojske Srbije angažovane su po prijemu obavještenja Kontrole letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA), a u najvišem stepenu pripravnosti bio je i dio jedinica za protivvazduhoplovna dejstva, kao i snage za traganje i spasavanje", navodi se u saopštenju.

Nakon presretanja putničkog aviona, njegove vizuelne identifikacije i praćenja do granice sa Republikom Bugarskom, avioni Vojske Srbije vratili su se na matični aerodrom u Batajnici.

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Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije izražavaju žaljenje zbog uznemiravanja građana, ali ukazuju da je u ovakvim situacijama neophodno da avioni što prije izvrše presretanje.

Kada dolazi do probijanja zvučnog zida

Do probijanja zvučnog zida dolazi kada se avion kreće brzinom većom od brzine zvuka.

To u atmosferi proizvodi snažan akustički udar nalik eksploziji koji se čuje na širem području.

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Presretanje

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Srbija

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