Policija uputila hitan apel roditeljima: Posljedice mogu da ostanu

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije (MUP) hitno se oglasilo se na svojoj zvaničnoj Instagram stranici i uputilo apel roditeljima zbog opasnog izazova koji se pojavio među djecom.

MUP je poručio da ovi izazovi nisu bezazlena zabava, te da mogu dovesti do ozbiljnih posljedica i povređivanja djece.

Policija poručuje da želja za lajkovima, dokazivanjem ili prihvatanjem u društvu ne smije biti razlog da djeca ugrožavaju sopstvenu bezbjednost, ali i zdravlje drugih.

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Apeluju da djeca treba da nauče da prepoznaju opasnost i odupru se pritisku vršnjaka.

"Nije hrabrost prihvatiti svaki izazov. Hrabrost je znati kada treba reći NE", poručili su iz MUP-a Srbije.

Posebna uloga roditelja

Policija posebno naglašava ulogu roditelja i poručuje da oni treba da budu upoznati sa digitalnim navikama svoje djece, sadržajima koje prate i izazovima koji su popularni među njihovim vršnjacima.

Kao jedan od načina da se spriječe posljedice MUP navodi otvoren razgovor sa djecom o pritiscima kojima su izložena na internetu.

"Djeca uvijek treba da znaju da mogu da se obrate odraslima za pomoć i podršku, naročito kada se nađu u situaciji u kojoj se od njih očekuje da učestvuju u nečemu što može biti opasno", poručuju iz MUP-a Srbije i zaključuju:

"Lajkovi se zaborave. Posljedice mogu da ostanu".

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MUP na kraju još jednom apeluje na roditelje da prate digitalne navike djece, i poziva mlade da ne prihvataju izazove kojima mogu ugroziti svoju ili tuđu bezbjednost.