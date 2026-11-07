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Jedna osoba stradala, druga povrijeđena u teškoj nesreći

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АТВ редакција
07.11.2026 09:54

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Jedna osoba stradala, druga povrijeđena u teškoj nesreći
Foto: Envato/travelarium

Muškarac je preminuo od posljedica povreda zadobijenih u udesu na Novom Beogradu.

U saobraćajnoj nesreći teško je povrijeđena još jedna osoba, koja je prevezena u Kliničko-bolnički centar Zemun, potvrđeno je u Hitnoj pomoći.

Udes se dogodio noćas oko 1.00 čas, prenosi "Srna".

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

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