Jedna osoba stradala, druga povrijeđena u teškoj nesreći

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Muškarac je preminuo od posljedica povreda zadobijenih u udesu na Novom Beogradu.

U saobraćajnoj nesreći teško je povrijeđena još jedna osoba, koja je prevezena u Kliničko-bolnički centar Zemun, potvrđeno je u Hitnoj pomoći. Udes se dogodio noćas oko 1.00 čas, prenosi "Srna".

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