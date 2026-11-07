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Troje povrijeđenih u saobraćajnoj nesreći: Među njima i dijete

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АТВ редакција
07.11.2026 14:01

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Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut i ministar zdravlja Zlatibor Lončar započeli su danas obilazak završnih radova na novoj zgradi Zavoda za urgentnu medicinu Beograd (Hitna pomoć) i nova sanitetska vozila. Macut i Lončar su razgovarali sa zaposlenima koji će uskoro početi da rade u novoj zgradi Hitne pomoći i obišli su budući Kol centar te službe
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić/bg

Tri osobe, među kojima je i jedno dijete, povrijeđene su u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na magistralnom putu Ruma - Šabac, u blizini sela Klenak.

Prema prvim informacijama koje je objavio RTS, zbog udesa je saobraćaj na ovoj dionici puta trenutno u prekidu, a policija preusmjerava vozila alternativnim pravcem kroz selo.

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Prema dostupnim informacijama, sve tri povrijeđene osobe zbrinute su nakon nezgode i prevezene u Urgentni prijem Zdravstvenog centra u Šapcu, gdje im je ukazana medicinska pomoć. Među povrijeđenima je i dijete, ali za sada nema bližih informacija o stepenu njihovih povreda i zdravstvenom stanju.

Odmah nakon prijave nezgode na lice mjesta upućene su ekipe Hitne pomoći iz Šapca i Rume, koje su intervenisale i pružile pomoć povrijeđenima.

Policija je obustavila saobraćaj na dijelu magistralnog puta na kojem se dogodila nezgoda, dok se vozila preusmjeravaju kroz selo Klenak kako bi se omogućilo nesmetano odvijanje saobraćaja u okolini mjesta udesa.

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Uviđaj je u toku, a nakon njegovog završetka biće poznato više detalja o okolnostima pod kojima je došlo do ove saobraćajne nezgode.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

povrijeđeno dijete

magistralni put

Hitna pomoć

uviđaj

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