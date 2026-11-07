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Usred noći zapalio automobil ispred porodične kuće: Uhapšen muškarac (37)

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АТВ редакција
07.11.2026 13:06

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Vozilo je potpuno zahvaćeno plamenom, bacajući dramatičan sjaj na mračnu ulicu.
Foto: Rodrigo Teixeira/Pexels

Policija u Kotoru rasvijetlila je slučaj podmetanja požara na automobilu marke "mercedes", koji je zapaljen 12. oktobra ove godine, a zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti uhapšen je D. M. (37) iz Kotora.

Prema sumnjama istražilaca, on je 12. oktobra, oko 00.25 časova, u naselju Zlatne njive, ispred porodične kuće vlasnika F. M, zapaljivom tečnošću polio njegov automobil, a potom izazvao požar. Tom prilikom na vozilu je pričinjena materijalna šteta.

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Osumnjičeni je identifikovan nakon intenzivnih policijsko-tužilačkih aktivnosti, koje su sprovedene u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru. Policijski službenici obavili su pretrese na više lokacija, prikupili obavještenja od većeg broja osoba i preduzeli niz operativnih i kriminalističkih mjera kako bi utvrdili okolnosti događaja, identitet osumnjičenog, ali i njegovo kretanje nakon paljenja automobila.

Nakon što je lociran, D. M. je po nalogu nadležnog državnog tužioca lišen slobode. Policija je saopštila da će i u narednom periodu nastaviti sa koordinisanim aktivnostima na rasvjetljavanju slučajeva podmetanja požara i drugih napada na imovinu građana, kao i na identifikaciji i procesuiranju odgovornih osoba.

(Telegraf.rs)

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Crna Gora

Kotor

Policija

podmetanje požara

izgorio automobil

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