Fico: Referendum o članstvu u EU možda bio namješten

Slovački premijer Robert Fico izjavio je da su rezultati referenduma koji je omogućio Slovačkoj da se pridruži EU možda bili falsifikovani.

"Održali smo referendum koji, da nije bio namješten, ne bi bio uspješan. Razlika je bila toliko mala da su, po mom mišljenju, napravljene korekcije kako bi se osiguralo da ishod bude onakav kakav je potreban, da Slovačka odobri pristup ovoj organizaciji", rekao je Fico.

Dio Ficove diskusije objavljen je na društvenim mrežama stranke koju predvodi.

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Od 10 referenduma održanih u Slovačkoj tokom proteklih godina, samo jedan je bio uspješan, i to onaj o pristupanju EU u maju 2003. godine, na kojem je izlaznost birača bila preko 52 odsto.

Slovačka se 2004. godine pridružila EU.

(Srna)