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Automobil u kom je bilo troje tinejdžera sletjelo sa puta

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АТВ редакција
07.11.2026 12:24

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Automobil policije Crne Gore.

Tokom noći došlo je do teže saobraćajne nesreće u Zeti kod Podgorice, kada je vozilo u kom se nalazilo troje tinejdžera sletjelo sa puta.

Nesreća se dogodila noćas oko pola 2 u Botunu, u vozilu su bile tri osobe stare 18 godina. Dvije su teže, a jedna lakše povrijeđena – potvrđeno je za RINU.

Tinejdžeri su zbrinuti u zdravstvenoj ustanovi.

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Do nesreće je došlo na lokalnom seoskom putu, kada je iz još uvijek neutvrđenih razloga vozilo sletjelo sa puta i završilo na livadi.

Na vozilu je pričinjena veća materijalna šteta.

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Tagovi :

Crna Gora

Podgorica

Saobraćajna nesreća

tinejdžeri

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