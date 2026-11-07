Automobil u kom je bilo troje tinejdžera sletjelo sa puta

Autor:ATV redakcija
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Tokom noći došlo je do teže saobraćajne nesreće u Zeti kod Podgorice, kada je vozilo u kom se nalazilo troje tinejdžera sletjelo sa puta.
Nesreća se dogodila noćas oko pola 2 u Botunu, u vozilu su bile tri osobe stare 18 godina. Dvije su teže, a jedna lakše povrijeđena – potvrđeno je za RINU.
Tinejdžeri su zbrinuti u zdravstvenoj ustanovi.
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Do nesreće je došlo na lokalnom seoskom putu, kada je iz još uvijek neutvrđenih razloga vozilo sletjelo sa puta i završilo na livadi.
Na vozilu je pričinjena veća materijalna šteta.
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