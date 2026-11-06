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Premijer Crne Gore otkrio kada očekuju ugovor o pristupanju EU

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АТВ редакција
06.11.2026 16:41

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Od danas su na snagu stupila nova pravila za ulazak u Crnu Goru, kojima se mijenja vizna politika za državljane pet zemalja. Ova odluka dio je usklađivanja crnogorske vizne politike sa pravilima Evropske unije, u okviru pregovora o članstvu.
Foto: Pexels/ aboodi vesakaran

Crnogorski premijer Milojko Spajić saopštio je danas da je Crna Gora zatvorila 23 od 33 poglavlja u pregovorima sa EU, da se očekuje da će do kraja godine zatvoriti sva, a potom u junu potpisati ugovor o pristupanju EU.

"Naš fokus ostaje nepromijenjen - vladavina prava, snažne institucije, bolji životni standard... Nastavićemo snažno narednih sedmica da bismo zatvorili sva poglavlja do kraja godine, da bi u junu bio potpisan ugovor o pristupanju, a mi 2028. dostigli istorijski cilj - punopravno članstvo", rekao je Spajić.

On je naveo da se očekuje još jedna međuvladina konferencija krajem ovog mjeseca, te da će posebno važan biti razvoj događaja u decembru, kako bi se okončali ciljevi.

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Kada je riječ o odnosima sa Hrvatskom, Spajić je rekao da će uraditi sve da se svako otvoreno pitanje riješi u evropskom stilu, prenose crnogorski mediji.

Crna Gora zatvorila je danas poglavlja jedan (sloboda kretanja robe) i 12 (bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika).

U crnogorskoj delegaciji koju je Spajić predvodio na 30. Međuvladinoj konferenciji između Crne Gore i EU danas u Briselu, bili su i potpredsjednici Vlade Ervin Ibrahimović i Nik Đeljošaj, ministar evropskih poslova Maida Gorčević i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković.

(Srna)

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Tagovi :

Milojko Spajić

Crna Gora

Evropska unija

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