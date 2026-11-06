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Policija upozorava na prevaru: Lažni policajci putem videopoziva kradu novac sa računa

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АТВ редакција
06.11.2026 16:01

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska upozorila je građane, posebno strane državljane koji borave i rade u Hrvatskoj, na novi oblik internet prevare u kojem se počinioci predstavljaju kao policijski službenici.

Prevaranti kontaktiraju žrtve putem aplikacija za videopozive, predstavljaju se kao policajci i traže da im pokažu boravišnu dozvolu i bankovnu karticu.

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Nakon što dođu do ličnih i bankovnih podataka, zloupotrebljavaju ih za neovlašteno podizanje ili trošenje novca s računa žrtava.

Ovakav slučaj zabilježen je na području Stona, gdje su prevarena dvojica stranih državljana koji imaju regulisan boravak i rad u Hrvatskoj.

Jedan muškarac ostao je bez 963 evra, dok je drugom s bankovnog računa otuđeno 233 evra. Ukupna šteta iznosi 1.196 evra.

Iz policije upozoravaju da službene osobe nikada putem internet videopoziva neće tražiti PIN, CVV/CVC broj, jednokratne autorizacijske kodove niti druge sigurnosne podatke bankovnih kartica.

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Građanima se savjetuje da ne otkrivaju lične i finansijske podatke nepoznatim osobama, bez obzira na to predstavljaju li se kao policijski službenici, prenosi CrnaHronika.

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Tagovi :

Hrvatska

prevara

Pare

lažno predstavljanje

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