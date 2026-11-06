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Krvava, masovna tuča u centru Kolašina, ima mrtvih!

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АТВ редакција
06.11.2026 06:57

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Rotacija na policijskom automobilu policije Srbije
Foto: Tanjug

Muškarac V. B. (64) iz Kolašina preminuo je nakon tuče više osoba koja se dogodila 5. novembra oko 21 čas u centru ovog grada, potvrđeno je za „Vijesti“ iz Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju.

Za sada nije poznato da li je preminuo od posljedica povreda zadobijenih u tuči. Iz Tužilaštva su naveli da će tačan uzrok smrti biti utvrđen nakon obdukcije.

Nakon incidenta uhapšene su dvije osobe, B. G. i A. R.

Sin preminulog, M. B., zbog povreda zadobijenih u tuči prevezen je u Klinički centar Crne Gore.

Ljubica Caković iz Višeg državnog tužilaštva kazala je da je dežurni državni tužilac obaviješten o događaju u kojem je učestvovalo više osoba.

- Jedna osoba je smrtno stradala. Tužilac je naložio vještaku sudske medicine da obavi obdukciju tijela radi utvrđivanja uzroka smrti. Nakon što je obaviješten o događaju, tužilac je izašao na mjesto događaja radi obavljanja uviđaja - kazala je Cakovićeva.

Okolnosti pod kojima je došlo do tuče, kao i uzrok smrti 64-godišnjaka, za sada nisu poznati. Više informacija očekuje se nakon obdukcije i završetka uviđaja.

(Telegraf)

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Kolašin

Tuča

smrt

Bijelo Polje

Policija

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