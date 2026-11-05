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Uzbuna na nebu: Hrvatska digla borbeni avion Rafal

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АТВ редакција
05.11.2026 18:34

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Avion Rafal, francuski borbeni avion
Foto: Screenshot / YouTube

Hrvatski avion Rafal je danas, u okviru nadzora i zaštite sopstvenog vazdušnog prostora, presreo putnički avion Erbas A320 finske avio-kompanije Finer na području između Jastrebarskog i Karlovca.

Presretanje je izvršeno zbog dojave o mogućoj prijetnji, odnosno sumnje na situaciju "bomba u avionu" što označava mogućnost prisustva eksplozivne naprave u letjelici.

Erbas A320 kompanije Finer, na letu iz Helsinkija ka Rimu, ušao je u hrvatski vazdušni prostor u 8:34, na području između Čakovca i Varaždina, nastavljajući let prema Istri i Italiji.

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Nakon izdavanja naređenja za akciju i polijetanja iz baze, hrvatski Rafal je presreo putnički avion u 8:41 na području između Jastrebarskog i Karlovca.

Nakon presretanja, hrvatski Rafal je pratio Erbas A320 do granice sa Italijom, gdje je avion predat italijanskim snagama za brzi odgovor.

Vazdušna akcija je pokrenuta po naređenju Združenog vazdušnog zapovjedništva NATO u Torehonu (CAOC Torehon).

Avion Finera je napustio hrvatski vazdušni prostor u 8:54.

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Ovo je drugo uspješno presretanje ove godine. Podsjećamo, hrvatski višenamjenski borbeni avion Rafal je nedavno, takođe u okviru zadatka nadzora i zaštite hrvatskog vazdušnog prostora (Er Polising), presreo malteški putnički avion tipa Boing koji je bio označen kao moguća prijetnja, prenosi "Indeks".

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Tagovi :

Hrvatska

Avion Rafal

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