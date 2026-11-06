Logo

Pred djetetom tukao suprugu, pa joj probušio gume na autu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
06.11.2026 17:11

Komentari:

0
Automobil policije Crne Gore.

Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju odredilo je, nakon saslušanja, zadržavanje do 72 sata muškarcu koji se, između ostalog, sumnjiči da je tukao suprugu pred djetetom.

Odjeljenje bezbjednosti Mojkovac podnijelo je juče tom tužilaštvu prijavu protiv M.M, iz koje proizilazi osnovana sumnja da je izrvšio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Хеликоптер МУП-а Републике Српске

Društvo

Pacijent iz Trebinja helikopterom prevezen za Banjaluku

"Iz krivične prijave i dostavljenih dokaza proizilazi osnovana sumnja da je osumnjičeni M.M. dana 04.11.2026. godine, između 18.00 i 21.30 časova u Mojkovcu, u porodičnoj kući, više puta primjenio nasilje prema članu svoje porodice oštećenoj S.M. u prisustvu maloljetnog djeteta, na način što je oštećenu stezao za vrat i zadao joj više udaraca otvorenom šakom u glavu, nakon čega je izašao iz kuće i probušio joj sve četiri gume na vozilu, a zatim je sa obje ruke u uhvatio za ramena, zbog čega se oštećena osjetila ugroženo", saopštilo je ODT.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bijelo Polje

Crna Gora

nasilje u porodici

Komentari (0)

Više iz rubrike

Od danas su na snagu stupila nova pravila za ulazak u Crnu Goru, kojima se mijenja vizna politika za državljane pet zemalja. Ova odluka dio je usklađivanja crnogorske vizne politike sa pravilima Evropske unije, u okviru pregovora o članstvu.

Region

Premijer Crne Gore otkrio kada očekuju ugovor o pristupanju EU

1 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Policija upozorava na prevaru: Lažni policajci putem videopoziva kradu novac sa računa

2 h

0
Rotacija na policijskom automobilu policije Srbije

Region

Krvava, masovna tuča u centru Kolašina, ima mrtvih!

11 h

0
Avion Rafal, francuski borbeni avion

Region

Uzbuna na nebu: Hrvatska digla borbeni avion Rafal

23 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima