Pred djetetom tukao suprugu, pa joj probušio gume na autu

Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju odredilo je, nakon saslušanja, zadržavanje do 72 sata muškarcu koji se, između ostalog, sumnjiči da je tukao suprugu pred djetetom.

Odjeljenje bezbjednosti Mojkovac podnijelo je juče tom tužilaštvu prijavu protiv M.M, iz koje proizilazi osnovana sumnja da je izrvšio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Društvo Pacijent iz Trebinja helikopterom prevezen za Banjaluku

"Iz krivične prijave i dostavljenih dokaza proizilazi osnovana sumnja da je osumnjičeni M.M. dana 04.11.2026. godine, između 18.00 i 21.30 časova u Mojkovcu, u porodičnoj kući, više puta primjenio nasilje prema članu svoje porodice oštećenoj S.M. u prisustvu maloljetnog djeteta, na način što je oštećenu stezao za vrat i zadao joj više udaraca otvorenom šakom u glavu, nakon čega je izašao iz kuće i probušio joj sve četiri gume na vozilu, a zatim je sa obje ruke u uhvatio za ramena, zbog čega se oštećena osjetila ugroženo", saopštilo je ODT.

(Telegraf.rs)