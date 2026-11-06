Hrvatska: Oštećenje cjevovoda prouzrokovalo curenje nafte

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Hrvatsko preduzeće "Jadranski naftovod" (JANAF) saopštilo je da je danas došlo do oštećenja cjevovoda što je prouzrokovalo ograničeno curenje nafte u radni pojas.
Do oštećenja je došlo prilikom izvođenja radova na magistralnom cjevovodu na dionici Sisak–Slavonski Brod, saopšteno je iz Janafa.
Svijet
Avion se srušio i zapalio na auto-putu: Ima poginulih
Preduzete su, kako se navodi, sve potrebne radnje za sanaciju posljedica curenja i u toku je hitno uklanjanje iscurjele nafte.
Nadležne institucije obaviještene su o događaju i preduzetim mjerama.
(Srna)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
1 h1
Hronika
1 h0
Ekonomija
2 h0
BiH
2 h0
Region
2 h0
Region
3 h0
Region
4 h0
Region
13 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu