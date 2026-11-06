Hrvatska: Oštećenje cjevovoda prouzrokovalo curenje nafte

Hrvatsko preduzeće "Jadranski naftovod" (JANAF) saopštilo je da je danas došlo do oštećenja cjevovoda što je prouzrokovalo ograničeno curenje nafte u radni pojas.

Do oštećenja je došlo prilikom izvođenja radova na magistralnom cjevovodu na dionici Sisak–Slavonski Brod, saopšteno je iz Janafa.

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Preduzete su, kako se navodi, sve potrebne radnje za sanaciju posljedica curenja i u toku je hitno uklanjanje iscurjele nafte.

Nadležne institucije obaviještene su o događaju i preduzetim mjerama.

(Srna)