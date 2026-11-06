Logo

Hrvatska: Oštećenje cjevovoda prouzrokovalo curenje nafte

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
06.11.2026 18:56

Komentari:

0
Naftna bušotina na naftnom polju
Foto: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Hrvatsko preduzeće "Jadranski naftovod" (JANAF) saopštilo je da je danas došlo do oštećenja cjevovoda što je prouzrokovalo ograničeno curenje nafte u radni pojas.

Do oštećenja je došlo prilikom izvođenja radova na magistralnom cjevovodu na dionici Sisak–Slavonski Brod, saopšteno je iz Janafa.

авион

Svijet

Avion se srušio i zapalio na auto-putu: Ima poginulih

Preduzete su, kako se navodi, sve potrebne radnje za sanaciju posljedica curenja i u toku je hitno uklanjanje iscurjele nafte.

Nadležne institucije obaviještene su o događaju i preduzetim mjerama.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

Nafta

Sisak

Slavonski Brod

Komentari (0)

Pročitajte više

Krava

Gradovi i opštine

Krave u centru grada usporile saobraćaj: Građani uznemireni

1 h

1
Automobil policije Federacije BiH na nepoznatoj lokaciji parkiran sa upaljenim rotacionim svjetlima tokom noći

Hronika

Saobraćajna nesreća na auto-putu, dijelovi automobila rasuti

1 h

0
nafta ulje bušotina cijene nafte barel

Ekonomija

Cijene nafte na svjetskom tržištu i dalje u padu

2 h

0
Na pravoslavnom groblju Gradina u selu Lozna, opština Banovići, isječena je nadstrešnica koju su napravili Srbi koji su izbjegli iz ovog sela kako bi se imali gdje okupljati za zadušnice i seosku slavu.

BiH

Oglasila se Misija OEBS-a o rušenju nadstrešnice na pravoslavnom groblju

2 h

0

Više iz rubrike

Automobil policije Crne Gore.

Region

Pred djetetom tukao suprugu, pa joj probušio gume na autu

2 h

0
Od danas su na snagu stupila nova pravila za ulazak u Crnu Goru, kojima se mijenja vizna politika za državljane pet zemalja. Ova odluka dio je usklađivanja crnogorske vizne politike sa pravilima Evropske unije, u okviru pregovora o članstvu.

Region

Premijer Crne Gore otkrio kada očekuju ugovor o pristupanju EU

3 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Policija upozorava na prevaru: Lažni policajci putem videopoziva kradu novac sa računa

4 h

0
Rotacija na policijskom automobilu policije Srbije

Region

Krvava, masovna tuča u centru Kolašina, ima mrtvih!

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima