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Političarka pretučena u parku - VIDEO

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АТВ редакција
07.11.2026 10:56

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Rotacija na policijskom automobilu.
Foto: ATV

Članica Gradskog vijeća američkog grada Njuarka u Kaliforniji, Iv Mari Litl, javno je progovorila o napadu koji je doživjela u lokalnom parku, kada ju je nepoznata žena iznenada napala s leđa i više puta udarila u lice.

Političarka je zadobila brojne povrede, a kako je ispričala, u jednom trenutku bila je blizu gubitka svijesti.

Napad se dogodio 25. oktobra, dok je Litl razgovarala sa grupom muškaraca koji su igrali košarku u parku. Ona je, kako je objasnila, došla da provjeri da li je njen sin tamo, jer je želio da igra košarku, a zatim je započela razgovor sa okupljenima o planiranim promjenama i unapređenju uslova u gradskim parkovima.

Predstavila se kao članica Gradskog vijeća i pitala ih za prijedloge i sugestije koje bi mogle da budu uzete u obzir prilikom uređenja parka. Razgovor je, prema njenim riječima, protekao prijatno, a dok je zapisivala prijedloge građana, iznenada je napadnuta.

"Osjetila sam neku bijesnu energiju kako me udara u leđa. Oborila me je, povrijedila mi rame i koljena, a onda sam pala na zemlju", ispričala je Litl.

Kako je navela, napadačica je nastavila da je udara i dok je bila na zemlji, a niko od prisutnih nije reagovao kako bi joj pomogao.

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"Nisam mogla da je skinem sa sebe. Stalno sam je pitala: 'Šta to radite? Ništa vam nisam uradila. Zašto me povređujete?' Ona je nastavila da me udara u lice i u jednom trenutku sam mislila da ću izgubiti svijest", ispričala je političarka.

Litl je nakon napada prevezena u bolnicu, a zbog povreda je morala da obavi dodatne ljekarske preglede, uključujući magnetnu rezonancu, skener i rendgenska snimanja.

"Prsti su mi bili potpuno modri od pokušaja da se odbranim. Lopatica mi je pomjerena, a lice mi je bilo u modricama", navela je ona.

Prema informacijama policije, osumnjičena je nakon napada pobjegla automobilom. Zahvaljujući opisu vozila koji je dao jedan svjedok i snimcima kamera za automatsko očitavanje registarskih tablica, istražitelji su uspjeli da identifikuju vozilo i pronađu osumnjičenu.

Policija je 29. oktobra uhapsila 31-godišnju Rozario Lopez iz Fremonta, protiv koje je tužilaštvo okruga Alameda podiglo optužnicu za nanošenje teških tjelesnih povreda.

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Litl je o napadu javno govorila uoči izbora, na kojima se borila za novi mandat u Gradskom vijeću. Istakla je da nikada nije očekivala da bi običan razgovor sa građanima o unapređenju parka mogao da se završi nasiljem.

"Nikada nisam pomislila da bi razgovor sa ljudima o pozitivnim promjenama koje želimo da uvedemo u naš park mogao da se završi tako što ću gotovo izgubiti svijest", rekla je ona.

Političarka je priznala da je napad ostavio ozbiljne posljedice i na njeno psihičko stanje, opisujući prethodne dane kao jedan od najtraumatičnijih perioda u životu.

"Jednostavno ne razumijem kako u svijetu može da postoji toliko mržnje", poručila je Litl.

Motiv napada za sada nije zvanično utvrđen. Osumnjičena je, prema pisanju američkih medija, preko branioca osporila optužbe, a njena odbrana ističe da policija ne bi trebalo da donosi zaključke pre sudskog postupka. Njen branilac je naveo i da Litl nije prepoznala njegovu klijentkinju na fotografijama koje su joj pokazane.

(Telegraf)

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