Političarka pretučena u parku - VIDEO

Članica Gradskog vijeća američkog grada Njuarka u Kaliforniji, Iv Mari Litl, javno je progovorila o napadu koji je doživjela u lokalnom parku, kada ju je nepoznata žena iznenada napala s leđa i više puta udarila u lice.

Političarka je zadobila brojne povrede, a kako je ispričala, u jednom trenutku bila je blizu gubitka svijesti.

Napad se dogodio 25. oktobra, dok je Litl razgovarala sa grupom muškaraca koji su igrali košarku u parku. Ona je, kako je objasnila, došla da provjeri da li je njen sin tamo, jer je želio da igra košarku, a zatim je započela razgovor sa okupljenima o planiranim promjenama i unapređenju uslova u gradskim parkovima.

Predstavila se kao članica Gradskog vijeća i pitala ih za prijedloge i sugestije koje bi mogle da budu uzete u obzir prilikom uređenja parka. Razgovor je, prema njenim riječima, protekao prijatno, a dok je zapisivala prijedloge građana, iznenada je napadnuta.

"Osjetila sam neku bijesnu energiju kako me udara u leđa. Oborila me je, povrijedila mi rame i koljena, a onda sam pala na zemlju", ispričala je Litl.

Kako je navela, napadačica je nastavila da je udara i dok je bila na zemlji, a niko od prisutnih nije reagovao kako bi joj pomogao.

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"Nisam mogla da je skinem sa sebe. Stalno sam je pitala: 'Šta to radite? Ništa vam nisam uradila. Zašto me povređujete?' Ona je nastavila da me udara u lice i u jednom trenutku sam mislila da ću izgubiti svijest", ispričala je političarka.

Litl je nakon napada prevezena u bolnicu, a zbog povreda je morala da obavi dodatne ljekarske preglede, uključujući magnetnu rezonancu, skener i rendgenska snimanja.

"Prsti su mi bili potpuno modri od pokušaja da se odbranim. Lopatica mi je pomjerena, a lice mi je bilo u modricama", navela je ona.

Prema informacijama policije, osumnjičena je nakon napada pobjegla automobilom. Zahvaljujući opisu vozila koji je dao jedan svjedok i snimcima kamera za automatsko očitavanje registarskih tablica, istražitelji su uspjeli da identifikuju vozilo i pronađu osumnjičenu.

Policija je 29. oktobra uhapsila 31-godišnju Rozario Lopez iz Fremonta, protiv koje je tužilaštvo okruga Alameda podiglo optužnicu za nanošenje teških tjelesnih povreda.

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Litl je o napadu javno govorila uoči izbora, na kojima se borila za novi mandat u Gradskom vijeću. Istakla je da nikada nije očekivala da bi običan razgovor sa građanima o unapređenju parka mogao da se završi nasiljem.

"Nikada nisam pomislila da bi razgovor sa ljudima o pozitivnim promjenama koje želimo da uvedemo u naš park mogao da se završi tako što ću gotovo izgubiti svijest", rekla je ona.

Političarka je priznala da je napad ostavio ozbiljne posljedice i na njeno psihičko stanje, opisujući prethodne dane kao jedan od najtraumatičnijih perioda u životu.

"Jednostavno ne razumijem kako u svijetu može da postoji toliko mržnje", poručila je Litl.

Motiv napada za sada nije zvanično utvrđen. Osumnjičena je, prema pisanju američkih medija, preko branioca osporila optužbe, a njena odbrana ističe da policija ne bi trebalo da donosi zaključke pre sudskog postupka. Njen branilac je naveo i da Litl nije prepoznala njegovu klijentkinju na fotografijama koje su joj pokazane.

"What are you doing? Why are you hurting me?" Newark councilmember Eve Marie Little said as she was violently attacked by a woman at a park in Newark less than two weeks before Election Day. A 31-year old Fremont woman was arrested days later for the attack. For the full story click the link below https://t.co/qSiqpdqa1n — ABC7 News (@abc7newsbayarea) November 6, 2026

(Telegraf)